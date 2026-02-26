Colonial SFL gana 211 millones y anuncia que entrará, por primera vez, en Alemania

Tras una historia anclada en el eje Barcelona-Madrid-París, Colonial SFL ha decidido dar el salto y expandir, por primera vez, su negocio a Alemania, en un momento en el que sus cuentas reflejan crecimiento operativo, mayor contratación y una mejora progresiva de su estructura financiera.

Colonial SFL cerró 2025 con un beneficio neto recurrente de 211 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior. En paralelo, el resultado neto consolidado alcanzó los 344 millones (+12%), situándose en la parte alta de las previsiones marcadas por la compañía.

El grupo, especializado en oficinas ‘prime’, elevó sus ingresos por rentas hasta los 399 millones de euros, con un crecimiento comparable del 6%, impulsado tanto por nuevos contratos como por revisiones al alza en renovaciones. París volvió a liderar esta evolución, con subidas del 7% en términos comparables.

Desde la cúpula, el presidente Juan José Brugera subrayó que la firma ha logrado un crecimiento operativo superior al de sus competidores, mientras que el consejero delegado, Pere Viñolas, puso el foco en el dinamismo comercial: en 2025 se firmaron 147.500 metros cuadrados y se alcanzaron 64 millones en rentas anualizadas, un 22% más.

Alemania en el radar

El salto a Alemania marca un punto de inflexión en la estrategia de Colonial SFL. La compañía asegura estar “avanzada” en varias operaciones y prevé concretar inversiones a lo largo de este mismo ejercicio. Hasta ahora, su actividad se había concentrado en los mercados de Barcelona, Madrid y París.

En paralelo, la socimi ha acelerado su plan de desinversiones, con un 60% ya ejecutado tras ingresar 300 millones de euros. Entre las operaciones destaca la venta a un actor institucional de un activo en París por más de 240 millones, lo que ha contribuido a reducir el apalancamiento. Se trata del inmueble situado en el número 83 de la calle Marceau, a tocar con el Arco de Triunfo, y que suma 9.700 metros cuadrados distribuidos en seis plantas. Desde 2020, la inmobiliaria lo alquila al banco de inversiones Goldman Sachs.

Antigua sede de ABC y Vocento en Madrid, hasta ahora propiedad de Colonial / Colonial SFL

También la reciente venta del edificio de oficinas ubicado en el número 7 de la calle Juan Ignacio Luca de Tena, en Madrid. El comprador, un grupo de inversores privados cuya identidad no ha trascendido, ha desembolsó alrededor de 20 millones de euros por la que fue durante casi tres décadas la sede del periódico ABC y su editora, Vocento, según han confrimaron fuentes del mercado inmobiliario conocedoras a EL PERIÓDICO.

Gracias a estas operaciones, Colonial ha podido educir su apalancamiento, con una deuda que representa el 37,1% del valor de sus activos (LTV). Su deuda neta se ha recortado en más de 200 millones de euros. Además, el valor bruto de los activos, es decir, lo que valen sus activos en cartera antes de descontar deudas u otros ajustes, ascendió a 12.203 millones de euros, un 5% más, reflejo del buen comportamiento del mercado de oficinas. Madrid lidera la revalorización (+6%), seguida de Barcelona (+4%) y París (+2%), en un contexto de fuerte demanda por edificios de calidad.

La compañía también ha reforzado su posición financiera. La deuda neta proforma se sitúa en 4.684 millones de euros, con una liquidez de 2.235 millones, suficiente para cubrir todos los vencimientos hasta 2028. El coste medio de la financiación se mantiene contenido, en el 1,91%.

Con una calificación crediticia de grado de inversión (BBB+ por Standard & Poor’s y Baa1 por Moody’s), Colonial SFL encara esta nueva fase con un doble objetivo: consolidar su liderazgo en oficinas ‘prime’ y abrir una nueva vía de crecimiento en el mercado alemán.