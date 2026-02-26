Cirsa bate su récord de beneficio en 2025: gana 72,9 millones, casi seis veces más, y aumenta un 8,8% los ingresos

Cirsa cerró 2025 con un beneficio neto récord de 72,9 millones de euros, una cifra que multiplica por casi seis (+477%) la obtenida el año anterior, según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el ejercicio de su salida a Bolsa, los ingresos de explotación se situaron en 2.339 millones de euros, un 8,8% más interanual. El resultado operativo alcanzó los 753 millones, un 7,8% más, una vez descontados los 6,9 millones asociados a los costes del debut bursátil.

La empresa atribuye el salto del beneficio a la mejora del negocio y a la reducción de los costes financieros gracias al desapalancamiento progresivo, lo que llevó a registrar el mayor beneficio neto de su historia.

En el cuarto trimestre —el 70º consecutivo de mejora de resultados—, Cirsa obtuvo ingresos de explotación de 623,6 millones de euros, un 6,4% más que en el mismo periodo de 2024, y un beneficio operativo de 198 millones, un 3,5% más.

El presidente ejecutivo, Joaquim Agut, destacó que en 2025 la compañía volvió a cumplir “una vez más” los compromisos adquiridos con los accionistas. Además, subrayó tanto el hito de la salida a Bolsa como los avances “tangibles” en todos los ámbitos de la agenda ESG.

Por áreas de negocio, el segmento de Casinos mejoró respecto a 2024 tras sumar cuatro nuevos establecimientos en Perú y uno en Marruecos, reforzando la presencia del grupo en mercados regulados y con potencial de crecimiento. En Slots España, la compañía señala que registró “excelentes resultados”, impulsados por los planes comerciales y de producto, que se tradujeron en aumentos relevantes de ingresos.

Cirsa también indicó que las sinergias derivadas de las últimas adquisiciones han superado las previsiones de rentabilidad. En Slots Italia, el crecimiento fue superior al del mercado por la recuperación del canal ‘retail’ y por medidas orientadas a elevar la productividad y la eficiencia.

Noticias relacionadas

En juego online y apuestas, los ingresos avanzaron un 25,8% y el Ebitda un 22%. La base de usuarios activos aumentó hasta los 2,4 millones, un 49% más que un año antes. En paralelo, la compañía señaló que Italia completó la transición a la nueva normativa de juego online, un proceso en el que obtuvo tres licencias, y que el nuevo marco regulatorio ha generado un entorno más favorable tras la racionalización de licenciatarios y marcas derivada de la actualización normativa.