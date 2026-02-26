Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Baronesa ThyssenMigrañaJubilaciónCubaPedro SánchezAntonio TejeroDana ValenciaBurnoutAyusoBarcelonaAtúnPremios Goya 2026
instagramlinkedin

Argentina y México lastran sus cifras

Molins cierra 2025 con un beneficio neto de 185 millones, un 1% más

La compañía cementera catalana eleva un 8% la facturación en términos comparables, mantiene el Ebitda en 356 millones y propone un dividendo de 0,98 euros por acción tras invertir 170 millones en 2025

Un camión de la empresa Molins.

Un camión de la empresa Molins. / EPC

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cementera catalana Molins cerró 2025 con un beneficio neto de 185 millones de euros, un 1% más que en 2024, en un ejercicio que la compañía enmarca en un entorno internacional “complejo”, con incertidumbre financiera, geopolítica y mercados exigentes, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La cifra de negocio ascendió a 1.368 millones de euros y creció un 8% en términos comparables, calculado a tipos de cambio constantes y con el mismo perímetro de consolidación. La empresa atribuye este avance a la gestión de precios, al impulso de su cartera de proyectos de soluciones prefabricadas y a la integración de nuevas adquisiciones en Portugal y el sureste de Europa, factores que compensaron el efecto adverso de las divisas, especialmente en Argentina y México.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la cementera se situó en 356 millones de euros, en línea con el registrado en 2024. En términos comparables, la mejora fue del 10%, mientras que el margen Ebitda se mantuvo estable en el 26,1%.

En materia de retribución al accionista, el consejo de administración propondrá un dividendo de 0,98 euros por acción, lo que equivale a un ‘pay-out’ del 35%. La propuesta incluye un dividendo complementario de 0,43 euros por título, previsto para julio.

El consejero delegado, Marcos Cela, destacó que la empresa ha vuelto a registrar “resultados sólidos” y subrayó que en 2025 se culminó la apuesta por el crecimiento en todas las áreas de negocio. En ese sentido, recordó operaciones como la compra de Concremat y Baupartner, con las que Molins impulsa la nueva fábrica industrializada en el centro de España y refuerza la planta de soluciones para la construcción de Quer, además de avanzar en la hoja de ruta que contempla la apertura de una nueva fábrica en 2030.

Noticias relacionadas

En cuanto a inversiones, la compañía destinó 170 millones de euros durante el ejercicio, un 74% más que un año antes. Del total, el 40% se dedicó a inversiones de continuidad —sostenibilidad, digitalización y eficiencia— y el resto a proyectos de crecimiento. Molins añadió que el ejercicio se saldó con una “sólida generación de liquidez”, que elevó la tesorería hasta los 94 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
  3. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  4. 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
  5. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  6. El consumo masivo de latas de atún salva a los españoles de suspender la asignatura del pescado
  7. Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
  8. Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo

El Papa se dirigirá a los parlamentarios españoles en una sesión en el Congreso el 8 de junio

El Papa se dirigirá a los parlamentarios españoles en una sesión en el Congreso el 8 de junio

Irene Montero desea "lo mejor" a Yolanda Díaz pero desdeña Sumar y reivindica liderazgos de "izquierda"

Irene Montero desea "lo mejor" a Yolanda Díaz pero desdeña Sumar y reivindica liderazgos de "izquierda"

El Reino Unido, sobre el Tratado de Gibraltar: "Protege la soberanía británica y la autonomía militar"

El Reino Unido, sobre el Tratado de Gibraltar: "Protege la soberanía británica y la autonomía militar"

La Seguridad Social amplía la lista de enfermedades con acceso a la jubilación anticipada, entre ellas el párkinson, la espina bífida o los daños renales

Los bosques del planeta están cambiando: cada vez más especies débiles y menos resistentes

Los bosques del planeta están cambiando: cada vez más especies débiles y menos resistentes

Cirsa bate su récord de beneficio en 2025: gana 72,9 millones, casi seis veces más, y aumenta un 8,8% los ingresos

Cirsa bate su récord de beneficio en 2025: gana 72,9 millones, casi seis veces más, y aumenta un 8,8% los ingresos

Una de cada dos denuncias impuestas a conductores profesionales ha sido por no respetar los tiempos de conducción y descanso

Una de cada dos denuncias impuestas a conductores profesionales ha sido por no respetar los tiempos de conducción y descanso

Cambio sin vuelta atrás en el carril bici de Barcelona: el 65% de los desplazamientos ya son eléctricos

Cambio sin vuelta atrás en el carril bici de Barcelona: el 65% de los desplazamientos ya son eléctricos