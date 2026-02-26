Catalunya declara el fin del brote de dermatosis nodular, que ha causado pérdidas de 4 millones de euros

Cinco meses de restricciones, cuatro millones de euros de pérdidas directas, 30.000 plazas disponibles en granjas que han estado vacías, una caída de la facturación de cerca de 160 millones de euros e indemnizaciones de la Generalitat por otros 6,3 millones. Estas son las grandes cifras del coste que ha tenido el brote de dermatosis nodular contagiosa (DNC) que se declaró por primera vez el pasado 3 de octubre en Catalunya y que ha mantenido en alerta a decenas de productores de vacuno catalanes hasta este jueves, cuando la Generalitat ha dado por erradicado el virus. Al menos de momento.

La enfermedad, declarada inicialmente en una granja de Castelló d'Empúries (Alt Empordà), ha mantenido inmovilizadas a 1.124 explotaciones de un total de 165 municipios, entre otras razones porque, cuando la Generalitat se disponía a ordenar el 8 de enero, el levantamiento de las restricciones impuestas en la zona, el virus reapareció en una granja de Capmany, cuyo propietario no había vacunado a la totalidad de sus vacas.

Aspecto de una granja de ganado bovino en el Alt Empordà vacía por la dermatosis nodular contagiosa (DNC) / Asoprovac

"Desde este viernes, se va a poder reanudar la actividad ganadera en toda la zona, eso sí con medidas reforzadas de bioseguridad y con tomas de muestras periódicas para realizar analíticas y asegurarse de que el virus está bajo control", ha anunciado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en una atención a los medios de comunicación en los pasillos del Parlament. Ordeig ha insistido en que "la vacunación contra la dermatosis pasa a ser obligatoria para el 100% de la cabaña" y ha recordado que su departamento ha hecho ya efectivos esos 6,3 millones comprometidos para compensar a los afectados, además de habilitar una línea de créditos a través del Institut Català de Finances (ICF), "porque no podemos permitir que se pierda ni una sola granja más de vacas en Catalunya".

Sector insatisfecho

Y aunque el conseller ha destacado que tanto las exportaciones como el consumo interno de carne registraron un buen ritmo en 2025, los ganaderos aseguran que la recuperación va a ser lenta. "Las ganaderías han sufrido una ruptura de circuitos comerciales, pérdida de clientes y proveedores, y han tenido que mantener costes fijos sin ingresos", lamenta Oriol Canal, presidente de la asociación Asoprovac, que agrupa a productores de vacuno de toda Catalunya. Además, recuerda Canal, "la prolongación de las restricciones ha imposibilitado cualquier planificación".

Para el sindicato Unió de Pagesos, lo peor ha sido "la improvisación y la inoperancia de la Conselleria d'Agricultura en la gestión de los casos de dermatosis nodular". "Desde la confirmación de los primeros casos, Unió de Pagesos reivindicó que se activaran medidas como el freno a la entrada de animales provenientes de Francia y la ampliación de las zonas de vacunación preventiva del ganado", recuerda la organización en un comunicado. A su entender, "los vaciados sanitarios y los protocolos de sacrificio que se han aplicado matan más que las propias enfermedades", lamenta y reclama que estas medidas sean revisadas por parte de la Unión Europea, que es quien las impone.