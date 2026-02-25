Acuerdo en el ere de la antigua Titanlux: los despidos bajan a 101, la mitad de la plantilla de El Prat

Akzonobel, la antigua Titanlux, ha cerrado un acuerdo con sus trabajadores para despedir a la mitad de su plantilla en la fábrica de pinturas de El Prat de Llobregat. Una mayoría de empleados ha suscrito las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) que la dirección planteó y mediante el que acabará cesando a 101 trabajadores, de una plantilla total de alrededor de 200 efectivos. Los empleados damnificados saldrán con una indemnización equivalente a 45 días por año trabajado, con tope de entre 33 y 24 mensualidades, además de un pago lineal que variaría en función de la antigüedad, según explican distintas fuentes conocedoras de las negociaciones.

Akzonobel logra culminar la reestructuración de su planta en el Baix Llobregat y se llevará parte de sus producciones a Polonia. La empresa registró a mediados de enero un expediente por causas organizativas y productivas. No es que la empresa perdiera dinero -más bien al contrario-, sino que para seguir registrando beneficios planeaba reordenar su actividad. Akzonobel ha invertido durante los últimos años 11 millones de euros en la planta de El Prat para reconvertir el circuito de pinturas a pintura al agua. La parte de producción de pinturas elaboradas con disolvente, que en los próximos años irá desapareciendo por los mayores requisitos medioambientales, la derivarán a Polonia.

En esa lógica, a la compañía le sobra prácticamente la mitad de la plantilla y recurrió a los despidos. Inicialmente planteó 120 ceses y finalmente se han rebajado a 101, además de ocho posibles recolocaciones en otras plantas que tiene el grupo industrial en Catalunya, como Zona Franca o Vilafranca. Desde UGT, con representación en el comité, lamentan que la compañía no haya ofrecido más recolocaciones.

Empresa con beneficios

"Cuando hay trabajadores que pierden el trabajo sin causa ni justificación más allá de la voluntad empresarial de deslocalizar la producción para enviarla a otras plantas, en este caso en Polonia, para aumentar el margen de beneficios y sacar provecho de las peores condiciones salariales a otros países, ningún acuerdo se puede considerar positivo", afirma Paco Pérez, abogado del Col·lectiu Ronda que ha asesorado al sindicato Co.Bas durante el procedimiento. El grupo Akzo Nobel obtuvo un ebitda positivo de 1.444 millones en 2025 y repartió un dividendo de 1,54 euros por acción, según la última presentación de resultados.

"Al menos se ha conseguido reducir significativamente la afectación y que los trabajadores despedides se vayan con condiciones económicas que van mucho más allá de las inicialmente planteadas por la empresa", añade el asesor. Desde Co.Bas denunciaron que el expediente era una represalia sindical, ya que históricamente la fábrica de El Prat se había opuesto a aceptar dobles escalas salariales u otros recortes de derechos adquiridos.

Noticias relacionadas

La multinacional de origen holandés cierra así uno de los primeros expedientes de regulación de empleo que han trascendido en Catalunya este año. A lo largo del 2025, el Departament de Treball computó que un total de 9.001 trabajadores fueron cesados el año pasado en el marco de despidos colectivos.