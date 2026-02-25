Consumo
El sector de las aguas minerales mantiene su crecimiento con una facturación de 1.500 millones en 2025
España se consolida como el cuarto mayor productor de agua mineral de la Unión Europea
El agua mineral natural es la bebida más consumida en España, con un consumo 'per cápita' de 139 litros
Redacción
La producción de agua mineral en España alcanzó los 6.800 millones de litros, un 1% más que en 2024, según ha asegurado este miércoles la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe) en su Asamblea General en la Fundación Ortega-Marañón (Madrid).
Según los datos aportados, España se ha consolidado como el cuarto mayor productor de agua mineral de la Unión Europea, tan solo superado por Alemania, Italia y Francia.
En cuanto a la facturación, el sector aportó alrededor de 1.500 millones de euros a la economía española en 2025.
La cita anual, una de las "más importantes" del área de aguas minerales en nuestro país ha estado centrada en analizar las principales magnitudes del sector en 2025. Además, ha reunido a un centenar de representantes de empresas y entidades de la industria de alimentación y bebidas, economía circular y salud, además de representantes institucionales.
En el ámbito de la circularidad, la asociación ha comentado que "todos los envases de aguas minerales que se comercializan en España son 100% reciclables" y el conjunto del sector utiliza ya, como media, un 45% de PET reciclado en las botellas de agua mineral (concepto 'bottle to bottle', botellas hechas de otras botellas).
Por otro lado, el agua mineral natural continúa siendo, un año más, la bebida más consumida en España, con un consumo 'per cápita' de 139 litros. En concreto, representa ya el 48% del volumen total del segmento de bebidas. "Las últimas tendencias evidencian que el consumidor español está, cada año, más interesado por productos saludables y 100% naturales", ha explicado el presidente de Aneabe, José Manuel García.
El sector se encuentra actualmente en el foco de actualidad, ante una creciente presión política para limitar los derechos de extracción de agua. Municipios y entes supramunicipales buscan reabrir el debate político sobre la regulación del agua y analizar si la ley vigente se ajusta a los criterios actuales de conservación y gestión de los recursos naturales marcados por Europa, en los que en teoría se impone como prioridad el abastecimiento de la población con agua del grifo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
- La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
- La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'