El Port de Barcelona licita una nueva concesión para la terminal multipropósito del Moll Príncep d’Espanya

El consejo de administración del Port de Barcelona ha aprobado este miércoles iniciar el proceso para adjudicar en concesión la terminal marítima pública multipropósito situada en el Moll Príncep d’Espanya. La convocatoria se pone en marcha debido a que la concesión actualmente vigente expira este mismo año. Con esta licitación, la autoridad portuaria pretende asegurar la continuidad de la operativa de carga general no contenerizada, un tipo de tráfico considerado clave para la estrategia del enclave portuario y que consiste en organizar la mercancía dentro de contenedores para facilitar su transporte multimodal (barco, tren, camión) sin manipulación intermedia. La iniciativa busca evitar que esta actividad quede concentrada en un único operador y garantizar, en su lugar, "un servicio competitivo, accesible a terceros y adaptado a las necesidades logísticas e industriales del entorno", han explicado en un comunicado.

La terminal ocupará una superficie de 87.425 metros cuadrados. Se conservarán los edificios de oficinas y el aparcamiento existentes, mientras que el resto de infraestructuras podrán ser rehabilitadas o sustituidas en función del proyecto que presente el adjudicatario. Según el pliego, la instalación estará destinada a la manipulación de carga general y a determinados tráficos mixtos. Quedan fuera de su ámbito los tráficos especializados de pasajeros —salvo conductores profesionales— y las mercancías a granel, tanto sólidas como líquidas. Además, se fija un volumen mínimo de carga general que no vaya en contenedores para evitar que la terminal se dedique exclusivamente a buques portacontenedores, dado que ese tipo de tráfico ya dispone de infraestructuras específicas en el puerto. No obstante, el documento contempla la posibilidad de operar contenedores vinculados a buques mixtos de carga general rodada y contenedores de manipulación vertical.

Vista aérea del Moll Príncep d'Espanya del Port de Barcelona. / Port de Barcelona

Plazo de 16 años

El concurso plantea una inversión cercana a los 3,6 millones de euros en obra civil e instalaciones. La terminal deberá contar, al menos, con tres grúas móviles —dos de ellas con menos de cinco años de antigüedad al comenzar la concesión— y con seis equipos auxiliares para la manipulación de mercancías. Si el volumen de actividad supera los 15.000 TEU al año o 50.000 toneladas de carga rodada, el concesionario estará obligado a ampliar el equipamiento con más maquinaria especializada.

La concesión tendrá una duración de 16 años. No obstante, se contempla la posibilidad de extinguirla anticipadamente a partir del décimo año si el puerto necesita reorganizar actividades dentro del recinto. En ese supuesto, el adjudicatario tendría derecho a una compensación por las inversiones que aún no se hubieran amortizado. El concurso incorpora también requisitos vinculados a la estrategia de descarbonización del puerto, como la mejora de la eficiencia energética de los equipos, la incorporación de generación renovable, medidas para reducir el consumo de agua y electricidad y la opción de electrificar la maquinaria.

Un ferri en el Port de Barcelona. / MANU MITRU

Sistema de control de fronteras

En la misma sesión, el consejo de administración también ha adjudicado a Inetum España SA, en compromiso de UTE con Ambar Seguridad y Energía SL, el contrato para la adquisición, instalación y mantenimiento del equipamiento automatizado del control de fronteras europeo, que integra el Exit Entry System (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). Estos sistemas, que deberán implantarse en todos los puertos de titularidad estatal, regulan el registro electrónico de datos biométricos y de documentación —pasaporte o DNI— de ciudadanos de fuera de la Unión Europea.

La adjudicación asciende a 4.037.769,55 euros para un acuerdo marco de dos años, con la posibilidad de hasta dos prórrogas anuales. El contrato incluye el suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de los equipos, así como la adaptación de espacios e infraestructuras en las terminales afectadas y un servicio auxiliar de información para facilitar el paso fronterizo. La infraestructura prevista incorpora puertas automáticas, quioscos de autoservicio, dispositivos de supervisión y verificación, sistemas de videovigilancia y señalización digital, además de habitáculos de control equipados con tecnología EES y cabinas para controles manuales. En el Port de Barcelona, el sistema se desplegará en las terminales de cruceros C, E, G y H y en las terminales de ferris. La adquisición e instalación de estos equipamientos cuenta con una financiación del 75% procedente de la Unión Europea.