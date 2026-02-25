Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránChiprePatineteRenfeEl NiñoBorrasca ReginaZapateroPisos Les NausSexoSilvia AbrilLince ibéricoPan artesanal
instagramlinkedin

Movilidad

Billetes a 9 euros de Ouigo: cuándo, cómo comprarlos y principales destinos

La empresa francesa oferta trayectos baratos hasta final de año

Vuelos a 24 euros desde Barcelona: Vueling lanza una súper oferta a partir de esta fecha y a estos destinos

Un tren de alta velocidad de Ouigo, en la estación de Sants de Barcelona.

Un tren de alta velocidad de Ouigo, en la estación de Sants de Barcelona. / Ferran Nadeu

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ouigo vende desde este jueves billetes a 9 euros por trayecto para viajar a todos los destinos a través de su página web.

Un día antes, los usuarios de la aplicación de la compañía francesa ya han podido adquirirlos a través de la misma.

Su red conecta Madrid-Puerta de Atocha con Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona; así como con Sevilla y Málaga, en ambos casos con parada en Córdoba.

Barcelona-Sevilla

Además, la compañía conecta Barcelona con Sevilla a través de un nuevo trayecto inaugurado en diciembre del año pasado.

Los viajes podrán realizarse entre el 3 de agosto y el 12 de diciembre de 2026.

Asimismo, desde la estación de Madrid-Chamartín, Ouigo opera conexiones con València, con parada en Cuenca; con Murcia, con paradas en Albacete y Elche; y con Alicante en la ruta Valladolid-Madrid-Chamartín-Alicante, que también realiza parada en Segovia, al mismo tiempo que ofrece una conexión directa entre Valladolid y València.

Noticias relacionadas

Planificación

"Ouigo anima a todos los usuarios a que planifiquen con antelación sus viajes de los próximos meses y puedan así disfrutar de sus tarifas habituales, que parten desde los 9 euros, con tarifa fija de 7 euros para menores de entre 4 y 13 años y gratis para niños de hasta 3 años, siempre que viajen en brazos de un adulto", apunta en un comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  2. Las familias fundadoras de Freixenet venden sus acciones a la alemana Henkell, que pasa a controlar el 100% de la compañía
  3. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
  4. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  5. La OTAN derriba un misil balístico lanzado por Irán hacia el espacio aéreo de Turquía
  6. Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
  7. Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues
  8. Multas para algunos propietarios que instalan un ascensor en su bloque: debes cumplir con estos requisitios

Borrasca Regina en Catalunya, hoy en directo: última hora de la alerta del Meteocat por lluvias torrenciales y del plan Inuncat de Protecció Civil

Borrasca Regina en Catalunya, hoy en directo: última hora de la alerta del Meteocat por lluvias torrenciales y del plan Inuncat de Protecció Civil

Elma Saiz (Seguridad Social) "El aumento de bajas no es responsabilidad de los trabajadores"

Elma Saiz (Seguridad Social) "El aumento de bajas no es responsabilidad de los trabajadores"

Un estudio aconseja incluir los riesgos laborales por el cambio climático en los convenios

Un estudio aconseja incluir los riesgos laborales por el cambio climático en los convenios

Un estudio desvela la clave para que surja vida extraterrestre: es la diferenciación química planetaria

Un estudio desvela la clave para que surja vida extraterrestre: es la diferenciación química planetaria

El vivo, al bollo; por Carme Barceló

El vivo, al bollo; por Carme Barceló

Israel anuncia otra "amplia" ola de ataques contra Teherán

Nuevo bombardeo sobre Teherán

Nuevo bombardeo sobre Teherán

Xavi Abat, abogado: "El banco puede tardar hasta dos años en embargarte el sueldo por una deuda que tengas"

Xavi Abat, abogado: "El banco puede tardar hasta dos años en embargarte el sueldo por una deuda que tengas"