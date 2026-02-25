Movilidad
Billetes a 9 euros de Ouigo: cuándo, cómo comprarlos y principales destinos
La empresa francesa oferta trayectos baratos hasta final de año
Ouigo vende desde este jueves billetes a 9 euros por trayecto para viajar a todos los destinos a través de su página web.
Un día antes, los usuarios de la aplicación de la compañía francesa ya han podido adquirirlos a través de la misma.
Su red conecta Madrid-Puerta de Atocha con Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona; así como con Sevilla y Málaga, en ambos casos con parada en Córdoba.
Barcelona-Sevilla
Además, la compañía conecta Barcelona con Sevilla a través de un nuevo trayecto inaugurado en diciembre del año pasado.
Los viajes podrán realizarse entre el 3 de agosto y el 12 de diciembre de 2026.
Asimismo, desde la estación de Madrid-Chamartín, Ouigo opera conexiones con València, con parada en Cuenca; con Murcia, con paradas en Albacete y Elche; y con Alicante en la ruta Valladolid-Madrid-Chamartín-Alicante, que también realiza parada en Segovia, al mismo tiempo que ofrece una conexión directa entre Valladolid y València.
Planificación
"Ouigo anima a todos los usuarios a que planifiquen con antelación sus viajes de los próximos meses y puedan así disfrutar de sus tarifas habituales, que parten desde los 9 euros, con tarifa fija de 7 euros para menores de entre 4 y 13 años y gratis para niños de hasta 3 años, siempre que viajen en brazos de un adulto", apunta en un comunicado.
