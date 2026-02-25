Resultados
Nvidia supera previsiones al disparar su beneficio un 73% y disipa los temores de una burbuja en la IA
El líder de los Siete Magníficos prevé ingresos de 78.000 millones, muy por encima de las estimaciones de los analistas
Todos los ojos estaban puestas en Nvidia —la compañía que se ha convertido en el termómetro global del rendimiento de la inteligencia artificial (IA)— para descartar o confirmar si los temores del mercado sobre el gasto de las tecnológicas tiene alguna base. Nvidia ha enfríado estos miedos tras superar las expectativas altísimas del mercado otro año más: los ingresos se situaron en los 68.127 millones de dólares (57.676 millones de euros). Esta reacción ha evaporado las dudas en Wall Street y han disparado los títulos de la tecnólogica más de un 5%.
Además, el balance arroja una tendencia creciente: los ingresos derivados por los centros de datos ahora son el 91,5% de la rentabilidad de Nvidia y fueron responsables por unos 62.300 millones. Esto incluye sus modelos de la gama H100 y sus chips Blackwell, sus productos más caros.
Nvidia ha evaporado los temores de un burbuja en el mercado de la IA en un momento que el mercado ha vuelto a exigir más: los analistas buscaban ingresos de 66.000 millones de dólares (55.903 millones de euros), ventas de 72.000 millones de dólares (60.985 millones de euros) y un beneficio ajustado equivalente a 1,53 dólares por título. La compañía más valiosa del mundo se ha visto bajo la lupa de Wall Street junto al resto de los Siete Magníficos (Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla), a medida que crecen los temores acerca del gasto de capital de estos gigantes en su hardware y software.
El viaje de Nvidia en apenas tres años ha sido eufórica. En 2023, la compañía con su reconocible logotipo del ojo verde era un referente para los llamados 'gamers' y era conocida principalmente por sus costosas tarjetas gráficas que potenciaban el rendimiento de los últimos videojuegos. En ese periodo, la compañía no estaba en el foco de una guerra comercial entre Washington y Pekín y tampoco lideraba las promesas tecnólogicas del mundo. Y en tan solo cinco años, Nvidia ha pasado de ser una empresa nicho del sector de videojuegos, a encabezar un rally imparable del 1.337%. Ahora, los resultados muestran que el segmento de los videojuegos solo forma un 5,5% del total del negocio, con 3.700 millones de dólares en ingresos (3.132 millones de euros).
La presentación de los resultados se ha convertido en un evento capaz de producir grandes temblores en Wall Street, con réplicas en el índice Nasdaq o S&P 500. Esta ocasión no es nada distinta: el mercado de opciones se está preparando para una oscilación brusca de las acciones de Nvidia del 5% en cualquier dirección tras la publicación de los resultados.
A lo largo de los años, los analistas han ido dejando el listón más y más alto para Nvidia. En las semanas previas a conocer el balance de la empresa, la compañía sufrió un golpe bursátil el 10% ante dudas del mercado que su estrella pueda seguir batiendo los récords. Y ahora, las previsiones de los analistas han perdido algo de optimismo con respecto al consenso hace tres años. JoAnne Feeney, socia y gestora de carteras de Advisors Capital Management, ve más riesgos en el balance.
"Los riesgos claramente han aumentado", explicó a la agencia Bloomberg. De igual modo, Hardika Singh, de Fundstrat Global Advisors, tampoco espera la misma reacción alucinante del mercado esta vuelta. "Tampoco espero demasiados fuegos artificiales esta vez si nos basamos en los movimientos anteriores tras la publicación de los resultados", escribió.
[Noticia de última hora]
Suscríbete para seguir leyendo
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
- La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
- La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'