Solo un 12% de menores de 31 años compra vivienda en Catalunya

En la ciudad de Barcelona, los precios del mercado de la vivienda ya son un 5,5% más caros que los niveles récord alcanzados durante la burbuja inmobiliaria, según el Portal Estadístico del Notariado. En concreto, en 2025, el precio medio alcanzó los 4.587 €/m², un 10,8% más que en 2024 y por encima de los niveles de 2007. Si bien en el conjunto de Catalunya aún no superan los máximos previos a la crisis financiera, sí acumulan un fuerte rebote del 70% desde los mínimos de 2013, hasta situarse en 2.628 €/m².

Los datos han sido presentados este martes por el Colegio Notarial de Catalunya en Barcelona, meses después de su lanzamiento en Madrid, en un acto que ha contado con la presencia del secretario general de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Jordi Terrades. La nueva plataforma ofrece un índice propio de precios basado en escrituras de compraventa firmadas ante notario, a diferencia de los precios de oferta que dan los portales inmobiliarios, basados en los anuncios colgados en sus páginas.

Captura de los precios de 2025 del Portal del Colegio Notarial en el area de Barcelona. / CNC

"Precios reales"

“El objetivo es aportar transparencia con datos rigurosos, visuales y accesibles”, ha explicado el decano del colegio, José Alberto Marín, quien ha subrayado que el portal permitirá consultar información “real” por primera vez. La plataforma permite seguir la evolución de los precios desde el ámbito estatal hasta el nivel de barrio o distrito, e incorpora variables como la edad de compradores y vendedores, la nacionalidad o si son residentes.

El director general del Centre Tecnològic del Notariat, Albert Martínez Lacambra, ha contextualizado el repunte actual. Según ha detallado, tras el desplome de más del 48% entre 2007 y 2013, el precio por metro cuadrado de la vivienda plurifamiliar —nueva y usada— ha recuperado prácticamente todo el terreno perdido. Un dinamismo que también se refleja en las compraventas: en 2025 se cerraron, en Catalunya, 91.430, por encima de las 89.643 de 2007.

Por territorios, la provincia de Barcelona sigue siendo la más tensionada, con 3.017 €/m², todavía por debajo de 2007 (3.451 €/m²), pero con subidas superiores al 9% interanual. Girona se consolida como el segundo mercado más caro (2.387 €/m²), mientras que Tarragona lidera los incrementos recientes, con alzas de hasta el 14% en la capital. Lleida, aunque más asequible, también crece: 1.307 €/m², un 10,4% más.

El peso de los extranjeros se triplica

El portal también arroja luz sobre la demanda. Tal y como muestra el portal, el peso de compradores extranjeros se ha triplicado en dos décadas, del 6,6% en 2007 al 20,82% en 2025. "Hay una clara relación entre la compraventa por parte extranjeros no residentes en zonas turísticas. Sin embargo, ¿realmente queremos limitarla cuando el país depende en un 14% del turismo?", se ha preguntado Martínez Lacambra.

Con el acceso de los jóvenes sucede algo "curioso". Si bien el desplome desde 2007 es evidente, pues en ese año los compradores de entre 18 y 30 años representaban el 24,75% del total, frente al 12,84% que alcanzan en 2025, este porcentaje es superior en Catalunya respecto a la media española, donde apenas alcanza un 9%. "Puede ser un indicio de que la construcción de vivienda protegida, que tiene un ritmo más alto aquí que en el resto del país, esté dando sus frutos" ha dicho el director.

Una mejor conexión podría facilitar el acceso a viviendas hasta un 50% más económicas en áreas periféricas como Manresa o Mataró

Para el Colegio, el diagnóstico pasa por un "claro" desequilibrio entre oferta y demanda. “Es muy preocupante el aumento de los precios y es urgente movilizar suelo público”, ha señalado Martínez Lacambra, quien ha apuntado también al papel del transporte público como herramienta para aliviar la presión en las zonas más tensionadas.

En el caso de Barcelona, ha defendido, una mejor conexión podría facilitar el acceso a viviendas hasta un 50% más económicas en áreas periféricas, como Mataró (-47%), Terrassa (-55%), Granollers (-49%) o Manresa (-69%).