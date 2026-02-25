João de Mello, presidente de Bondalti: "La opa sobre Ercros busca crear un campeón europeo en el sector químico"

El grupo portugués Bondalti, a través de Bondalti Ibérica, registró el 5 de marzo de 2024 ante la CNMV una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 100% de las acciones de Ercros, inicialmente a 3,6 euros por acción, en efectivo. Posteriormente, el precio se ajustó a 3,505 euros para reflejar los dividendos distribuidos por la empresa catalana. La prima se mantiene cercana al 40% sobre la cotización previa al anuncio y supone un desembolso máximo en torno a 320 millones de euros. La fecha para acudir a la opa concluye, de entrada, el próximo 13 de marzo.

El consejo de administración de Ercros se ha pronunciado sobre la opa como una operación desfavorable para la compañía catalana ¿Les ha sorprendido?

Nos ha sorprendido positivamente porque, a pesar de todo, el argumentario no es malo. Lo negativo ha sido la nota de prensa, que silencia datos clave: no hubo unanimidad -una consejera independiente votó en contra-, un consejero lo avala por el precio justo, el asesor financiero Evercore lo califica de adecuado y los principales sindicatos de la empresa apoyan la operación. Me preocupa que la CNMV permita esta publicación sesgada y que el presidente del consejo no esté informando de forma adecuada a los pequeños accionistas.

Hay tres consejeros que dicen que no van a vender ...

Juan Casas cuenta con cerca del 10% del capital junto a su familia; Antonio Zabalza, presidente de Ercros, tiene 100.000 títulos, una cifra mínima, y Laureano Roldán, 100. Es irrelevante, parece que tiene impacto pero no altera el panorama. Es un comportamiento un poco turbio. Siempre vi al presidente como recto y cumplidor, pero ahora no está actuando así.

¿Existe margen para mejorar el precio de la opa o añadir incentivos para convencer a los pequeños accionistas que dudan?

No, y te explico por qué: desde 2022, los resultados de Ercros caen en picado, con una deuda persistente que exige renegociar con los bancos. Su propio asesor financiero avala el precio como razonable. Ahora toca crear valor. Creo que la opa tendrá éxito porque los accionistas sensatos y saben que rechazarla puede reducir el valor de sus acciones. No hay margen para mover el precio. Nos preparamos para transformar la empresa y devolver a Ercros a los resultados positivos.

João de Mello, presidente del grupo portugués Bondalti / Pau Gracià

Para seguir adelante con la operación se han comprometido con la CNMC a suministrar hasta 85.000 toneladas anuales de hipoclorito sódico a terceros fabricantes a precio de coste ¿Cómo van a cumplir sin perder cuota de mercado ni rentabilidad?

Es un compromiso asumible. Fija el precio del hipoclorito por cinco años, revisable hasta 15, sin condicionar la rentabilidad. Si lo hiciera, habríamos desistido de la operación. El grupo italiano Esseco renunció a la opa sobre Ercros cuando le impusieron condiciones más duras en una oferta que ya era más elevada que la nuestra.

¿Cuáles van a ser los motores de las sinergias proyectadas en un sector químico bajo la presión de los costes energéticos y la competencia china?

Una de las grandes sinergias es compartir proveedores y comprar materias primas conjuntamente para ahorrar costes. Tanto Bondalti como Ercros, por ejemplo, somos grandes consumidores de sal y de energía eléctrica, establecer una estrategia conjunta aumentará la eficiencia. Lo mismo con los costes logísticos o las obligaciones reglamentarias como la sostenibilidad, que se puede integrar. Nuestra intención es ser una compañía más grande para reducir costes y optimizar procesos. La dimensión en el sector químico cuenta mucho.

¿Qué horquilla de ahorro calculan obtener con la unión de las dos empresas?

A partir del quinto año, calculamos entre 10 y 12 millones de euros de ahorro en sinergias incorporadas. Creemos que incluso pueden ser más. Esta es una opa no solicitada y solo tenemos la información pública de Ercros. No sabemos mucho más.

¿Piensan que pueden encontrar sorpresas?

Espero que no haya sorpresas negativas. Si surgen, las convertiremos en oportunidades. También puede haberlas positivas, como el talento de la plantilla de Ercros. Tiene trabajadores muy competentes. Queremos aprender de su 'know-how', a la vez que compartimos el nuestro. Ambicionamos crear un campeón ibérico y europeo.

¿Qué escenarios contemplan si fracasa la opa?

En los últimos años invertimos en una planta de cloro en Torrelavega. Hemos comprado dos empresas de tratamiento de aguas, una en Portugal y otra en España, y las hemos integrado en Bondalti Water. Queremos seguir creciendo y diversificando nuestra actividad. Tenemos un plan B, C, y hasta D, pero nuestra prioridad es concluir esta operación. Efectivamente, creo que finalizará con éxito pero si no sale, iniciaremos otros proyectos.

¿Pueden garantizar el empleo y el futuro de las plantas de Ercros en cualquier escenario?

Tenemos un compromiso con las autoridades. No queremos comprar Ercros para dividir o recortar la compañía. Sus fábricas y sus trabajadores nos añaden valor. En nuestra estrategia de futuro son necesarios para ser competitivos.

No se plantean reducir ¿se plantean invertir?

Claro. Tras la fusión, que no será rápida ni sencilla, invertiremos para crecer. Juntos somos un peso pesado en Europa y podemos competir a otro nivel. Ahora nos falta tamaño. Si no lo conseguimos con Ercros, será de otra forma, aunque esta suma es la que tiene más lógica.

¿Qué momento vive el sector?

El sector sigue sin ver la luz al final del túnel. En cuatro años, las dificultades competitivas han forzado el cierre de 24 millones de toneladas de capacidad de producción química en Europa. Los altos costes energéticos, la guerra en Ucrania y un panorama internacional incierto nos ahoga. Por eso la dimensión cuenta. La competencia China es fuerte en el PVC, por ejemplo. Queremos transformar la dependencia que tiene hoy Ercros en este segmento y focalizar su actividad en producir más derivados de cloro. El cloro es vida. Sin cloro no hay agua potable, no hay medicamentos. Buscamos crecer en este segmento de actividad.