Indra presentará este miércoles unos resultados históricos con la operación con Escribano (EM&E) aún en el aire

Indra vivirá este miércoles una jornada histórica con la presentación de unos resultados que se espera que sean récord. El plan de rearme del Gobierno y la mejora de la valoración del consorcio Tess Defence, que fabrican los tanques 8x8 Dragón y el VAC, llevarán a la cotizada a una facturación por encima de los 5.000 millones de euros y al beneficio a los 300 millones. Estas cifras, de hecho, llevarán a la tecnológica a actualizar su plan estratégico este mismo año, puesto que superará la meta de alcanzar los 10.000 millones de facturación en 2028 y no en 2030 como estaba previsto.

Pese a la mejora de sus cuentas anuales la compañía ha optado por una publicación en formato virtual al cierre de mercado sin turno de preguntas para los periodistas, que contrasta con el formato elegido en otras ocasiones. “Una anomalía”, critica un alto directivo del sector.

Este miércoles, la compañía que lidera Ángel Escribano también celebrará un consejo de administración en el que no se espera que haya grandes avances en la operación de integración con Escribano (EM&E), la compañía familiar del presidente y segundo máximo accionista de Indra con el 14,3% de las acciones, según indican dos fuentes cercanas a la operación.

“Es tiempo de que los accionistas trabajen en alcanzar un acuerdo y un entendimiento, pero además es clave que se aprueben las cuentas anuales de Indra y EM&E y se auditen, algo que hasta el segundo trimestre del año no creo que ocurra”, sostienen fuentes de la operación.

Sin un calendario pautado sobre la operación y tiempo para negociar entre las partes parece que las aguas bajan menos revueltas en la compañía después de que Ángel Escribano tuviera que salir al paso de unos rumores este mismo mes que apuntaban que el Gobierno lo quería fuera de la presidencia de la compañía.

Muchos escenarios abiertos

En la reunión de diciembre el consejo de la cotizada ya calificó como "coherente con la estrategia de la compañía" la operación tras considerar las aportaciones y conclusiones de los asesores externos contratados Renaissance y Oliver Wyman y de la comisión 'ad hoc' formada por los vocales independientes, Belén Amatriain, Eva María Fernández y Josep Oriol Piña. En el último consejo, celebrado en enero, se autorizó al consejero delegado José Vicente de los Mozos a negociar distintas alternativas respecto a la operación.

Este viernes, Indra publicó, por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el protocolo para regular la posible operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), ya que existe conflicto de interés al ser la empresa familiar del presidente de Indra y de su hermano Javier, el también consejero dominical de la cotizada. La gran novedad que apuntaba el documento era que el consejo de la cotrizara podrá aprobar la operación EM&E sin el visto bueno de la comisión de supervisión, compuesta por consejeros independientes y que ha pilotado el inicio de esta integración.

De los Mozos trabaja con hasta siete opciones ahora mismo y ya se ha reunido con el presidente de EM&E, Javier Escribano. La fusión por absorción a través del pago en acciones, que es la opción preferida de los hermanos; a través del pago en dinero contante y sonante; que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) compre directamente la compañía industrial madrileña; que la tecnológica adquiera una posición de control en la industrial -estas dos últimas son las alternativas preferidas por Moncloa-; que Indra adquiera únicamente los negocios de EM&E ligados a la defensa como vehículos, torretas y munición, la la creación de un conglomerado que unificase a ambas sociedades bajo un mismo paraguas y la última, y más novedosa de las propuestas, sería la constitución de una filial de defensa en Indra para aglutinar a Escribano y abrirla a otras empresas del sector.