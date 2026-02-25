Hacienda obliga a declarar la renta este año a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital aunque no tengan ingresos

No es una recomendación, es una obligación legal. Si has cobrado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante el último ejercicio, tendrás que presentar la declaración de la renta aunque tus ingresos sean muy bajos o incluso nulos. Así lo establece la normativa que regula esta prestación y lo recuerda cada año la Agencia Tributaria en su campaña del IRPF.

El requisito no depende de los límites generales que obligan a declarar. En este caso, la exigencia nace directamente de la Ley 19/2021, que regula el Ingreso Mínimo Vital y fija entre las obligaciones de los beneficiarios la de presentar anualmente la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El IMV está considerado renta exenta de IRPF, lo que significa que, en la mayoría de los casos, no se paga impuesto por su cobro. Sin embargo, eso no elimina la obligación formal de presentar la declaración de la renta.

La propia Agencia Tributaria especifica en su información oficial sobre la campaña que todos los perceptores del IMV deben presentar declaración, con independencia de la cuantía de sus ingresos. Esta exigencia también alcanza a los miembros de la unidad de convivencia que formen parte del expediente.

En la práctica, muchas declaraciones saldrán a cero: ni a pagar ni a devolver. Pero el trámite debe cumplirse igualmente para que la Administración pueda comprobar que se mantienen los requisitos económicos que dan derecho a la prestación.

¿Qué ocurre si no se presenta?

No presentar la declaración puede tener consecuencias relevantes. La Seguridad Social cruza datos fiscales para verificar los ingresos reales del hogar. Si no consta la declaración, puede entenderse que no se ha facilitado la información necesaria para revisar el cumplimiento de los requisitos.

Eso podría derivar en la suspensión del IMV o en requerimientos posteriores, además de posibles regularizaciones si se detectan discrepancias.

¿Por qué existe esta exigencia?

El objetivo es garantizar que la ayuda llega únicamente a quienes cumplen los umbrales de renta y patrimonio establecidos. La declaración del IRPF se convierte así en una herramienta de control y verificación anual.

En definitiva, cobrar el Ingreso Mínimo Vital implica también asumir obligaciones formales. Aunque no se pague impuesto alguno, presentar la declaración de la Renta es obligatorio y forma parte de las condiciones para mantener la prestación.