Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Documentos 23FBebidas energéticasHuelga FerrocarrilsIñigo ErrejónBarcelonaHelada EspañaAyusoYolanda DíazÁrbolesPancarta PiquéBaliza V16Premios Goya 2026
instagramlinkedin

No es una copia

Esta famosa galleta cambia su apariencia para siempre: no es una copia

El famoso dulce es la base para infinidad de postres, helados e, incluso, hamburguesas

Locos por la galleta Lotus: estas son las razones de su éxito

No es una copia de Lotus: la icónica galleta cambia su apariencia

No es una copia de Lotus: la icónica galleta cambia su apariencia / Lotus

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La reconocida galleta Lotus dejará de tener la apariencia de siempre. La marca belga ha anunciado en la feria gastronómica 'HIP – HORECA Professional Expo', celebrada la semana pasada en el Ifema de Madrid, que cambia el envase y su histórico sello para unificarla en todos los países.

Desde los años 90 esta galleta, envuelta individualmente, se servía en Bélgica como acompañante del café o té. Esta galleta, la Lotus Biscoff, une las palabras inglesas ‘biscuit’ -galleta- y ‘coffee’ -café-. En España, hace al menos dos décadas que se ha convertido en el acompañante idóneo para el café en la mayoría de bares del país.

Y aunque el sabor y la receta siguen siendo las mismas, es probable que algunos clientes duden de si es la original por su renovada apariencia. En su habitual envoltorio rojo ya no podrá leerse más 'Lotus' sino que pasará a ser 'Biscoff', igual que en el grabado de la propia galleta.

La misma receta

El grupo belga Lotus Bakeries asegura que "aunque cambia el nombre en el grabado, se mantiene intacta la receta original". Este dulce también ha adquirido relevancia en redes por la 'Japanese cheesecake', una receta en la que solo se necesita yogur y esta icónica galleta para elaborar un postre que emula la tarta de queso y que también han ofrecido a los presentes en la feria de Madrid.

Noticias relacionadas

En realidad, la galleta Lotus se ha convertido en la base para infinitud de postres. Además del 'Japanese cheesecake', se ha usado en infinidad de tartas de queso y flanes, en helados e incluso en hamburguesas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  2. Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
  3. Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
  4. De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
  5. Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
  6. La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  7. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
  8. El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero

La industria de defensa alerta de que faltan hasta 15.000 técnicos e ingenieros para sostener el esfuerzo inversor

La industria de defensa alerta de que faltan hasta 15.000 técnicos e ingenieros para sostener el esfuerzo inversor

El Gobierno publica los documentos desclasificados del 23F: ya están disponibles para su consulta

El Gobierno publica los documentos desclasificados del 23F: ya están disponibles para su consulta

Adiós a las pantallas táctiles en los coches: Vuelven los botones físicos

Adiós a las pantallas táctiles en los coches: Vuelven los botones físicos

El PP asegura que Yolanda Díaz no renuncia "voluntariamente", sino porque "no la quieren ni los suyos"

El PP asegura que Yolanda Díaz no renuncia "voluntariamente", sino porque "no la quieren ni los suyos"

TVE toma una decisión ‘Trivial Pursuit’, cambiando la estrategia de programación

TVE toma una decisión ‘Trivial Pursuit’, cambiando la estrategia de programación

La crisis interna del PSC en Parets del Vallès deja al gobierno local en minoría y al límite de la moción de censura

La crisis interna del PSC en Parets del Vallès deja al gobierno local en minoría y al límite de la moción de censura

Yolanda Díaz anuncia que no será candidata en las próximas elecciones generales

Yolanda Díaz anuncia que no será candidata en las próximas elecciones generales

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones