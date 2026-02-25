El euríbor sorprende en febrero: baja al 2,22% y abarata miles de hipotecas pese a la tensión global

El euríbor vuelve a dar un respiro. En un contexto marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones en Oriente Próximo y la incertidumbre comercial en Estados Unidos, el principal índice hipotecario cerrará febrero con una media cercana al 2,22%, según las estimaciones del comparador HelpMyCash. Es su segundo descenso consecutivo en 2026.

El dato mejora el 2,245% de enero y el 2,267% de diciembre. Y, lo más relevante, queda por debajo del 2,407% registrado en febrero de 2025, lo que abre la puerta a rebajas en muchas hipotecas variables con revisión anual.

¿Cuánto bajan las hipotecas variables?

La clave no está en la comparación mensual, sino anual o semestral. El interés de una hipoteca variable se actualiza según lo firmado en contrato.

Si la revisión es anual, el efecto puede ser positivo. Para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con euríbor +1%, la cuota podría bajar de unos 743 a 728 euros mensuales. Es decir, unos 180 euros menos al año.

En cambio, quienes revisen de forma semestral notarán lo contrario. Hace seis meses, en agosto de 2025, el euríbor rondaba el 2,114%. En ese caso, la mensualidad subiría ligeramente, en torno a 50 euros por semestre en el mismo ejemplo.

Una vez más, queda claro que el impacto depende del momento de revisión y del diferencial aplicado por el banco.

El papel del Banco Central Europeo

Detrás de este movimiento está la política monetaria del Banco Central Europeo. El organismo ha optado por mantener los tipos de interés estables en su última reunión, pese al entorno geopolítico complejo.

El mercado interpreta que el BCE considera que la economía de la eurozona mantiene cierta resistencia, apoyada en el empleo y la solidez del sector privado. Esa estabilidad ha contribuido a que el euríbor se mueva en un rango estrecho.

De hecho, los analistas prevén que el índice oscile entre el 2,2% y el 2,3% en los próximos meses si no hay sobresaltos inflacionistas.

Las hipotecas fijas se encarecen

Mientras el euríbor se estabiliza, la banca está endureciendo su oferta a tipo fijo. Entidades como Banco Sabadell, Bankinter o Ibercaja han elevado precios en las primeras semanas del año.

El motivo es doble. Por un lado, el fuerte repunte en la firma de hipotecas en 2025 ha reducido la necesidad de captar clientes con ofertas agresivas. Por otro, el encarecimiento del IRS a largo plazo, que según datos del Banco de España supera el 3% en plazos superiores a 15 años, eleva el coste de cobertura para las entidades.

El resultado es un mercado más selectivo. Las pocas hipotecas fijas por debajo del 2,50% podrían desaparecer si se mantiene esta tendencia.

En este escenario, el euríbor ofrece un alivio puntual a parte de los hipotecados variables, mientras el mercado entra en una fase de mayor estabilidad. La evolución de la inflación y las decisiones del BCE marcarán el próximo movimiento.