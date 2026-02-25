Enfocada en la exportación
Escribano (EM&E) y la emiratí Edge firman una alianza para fabricar y vender estaciones de armas remotas avanzadas
Crean una compañía conjunta con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), respaldada por una cartera comercial de 1.274 millones de euros
Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y el conglomerado emiratí Edge han sellado un acuerdo para constituir una empresa conjunta con sede en Emiratos Árabes Unidos, respaldada por una cartera comercial cercana a los 1.274 millones de euros. La firma se celebró este martes en las instalaciones de Escribano (EM&E) en Alcalá de Henares (Madrid), en un acto al que asistió el embajador de Emiratos en España, Saleh Ahmad Salem Alzaraim Alsuwaidi.
El pacto, rubricado por Hamad Al Marar, director general y consejero delegado de Edge, y Fernando Fernández, consejero delegado de EM&E, contempla que la compañía española aporte su tecnología más avanzada en estaciones de armas remotas para su despliegue en Emiratos y en otros mercados internacionales. Además, ambas partes prevén ampliar el alcance del proyecto hacia el desarrollo de nuevos sistemas de defensa a través de la futura alianza.
Según lo acordado, la nueva sociedad impulsaría la creación de una plantilla cualificada en Emiratos, con perfiles en ventas, ingeniería y gestión de programas. El objetivo es generar empleo de alto valor ligado a tecnologías de defensa avanzadas, al tiempo que se facilita el desarrollo de futuros sistemas y la adaptación de soluciones ya existentes.
Hamad Al Marar destacó que la alianza “refuerza” la posición de Edge en mercados prioritarios y acelera sus capacidades en armamento avanzado. A su juicio, la combinación de la experiencia europea en defensa con el catálogo de plataformas aéreas, terrestres y marítimas del grupo emiratí “aporta una ventaja competitiva significativa” y abre la puerta a una cooperación industrial más profunda con el sector español, situando a Emiratos como un polo para tecnología de defensa de próxima generación.
Por su parte, Fernando Fernández subrayó que el acuerdo supone “un hito” en la expansión internacional de la compañía industrial madrileña y un reconocimiento a la ingeniería desarrollada en España. En su valoración, la integración de las estaciones de armas remotas de la compañía con el ecosistema industrial de Edge permitirá reforzar la capacidad exportadora y avanzar como socio en el desarrollo de soluciones de defensa de nuevo enfoque.
La colaboración y la futura empresa conjunta se enmarcan en la hoja de ruta de EM&E para consolidar su apuesta por la internacionalización y la expansión de su oferta tecnológica en mercados de alto nivel. Al unir capacidades de ingeniería con la plataforma industrial de Edge, ambas compañías plantean un modelo de cooperación orientado a reforzar el tejido industrial, generar empleo especializado e impulsar el desarrollo de alta tecnología en entornos internacionales especialmente exigentes.
