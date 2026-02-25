Empresas del Bages estudian trabajar en el sector de la defensa

La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, insiste en que a la empresa privada del Bages le hace falta «diversificar». La elevada concentración en la automoción, que todavía tiene un enorme peso en la economía local, sigue siendo un riesgo dada la complejidad de un sector en momentos complejos. Salud o ferrocarriles son dos de los nichos que sugiere la Cambra para que exploren las empresas del Bages. Con todo, hay un sector que va al alza, al menos en las intenciones de algunas empresas del territorio: la defensa.

Gratacòs asegura que empresas del Bages contemplan dar un giro hacia la producción vinculada a la defensa, aunque afirma que la Cambra no dispone de datos sobre cómo se pueda estar concretando esta intención. «No lo hemos investigado y las empresas no son explícitas sobre esta cuestión», dice Gratacòs. Con todo, asegura que «se habla de ello en foros empresariales». Además, el hecho de que la tecnología disponible en el Bages permita adentrarse en este sector delicado pero a la vez estratégico y el hecho de que los fondos europeos favorezcan el trasvase empresarial hacia la fabricación para el sector militar son factores que estimulan el paso, considera Gratacòs.

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, lamentó el jueves pasado en el Congreso de los Diputados que el Estado rechace invertir hasta un 5% del PIB en capacidades militares, aunque ha admitido que «tiene el derecho» de hacerlo. «Si no somos capaces de garantizar que todos los países invierten cantidades sustanciales en estas capacidades, la defensa colectiva será mucho más débil», advertía. Los aliados de la OTAN se comprometieron el pasado mes de junio durante la cumbre de La Haya a incrementar hasta el 5% del PIB el gasto en capacidades militares en un plazo de diez años, fijando como horizonte 2035. De ese 5%, se acordó que un 3,5% sería gasto en armamento y el 1,5% adicional para cuestiones vinculadas con la seguridad.

Gratacòs ha hecho estas declaraciones a Regió7 con motivo de la publicación de la nueva edición del Indicador de dinamismo empresarial, que elabora la Cambra de Comerç de Manresa, en esta ocasión sobre el periodo 2019-2023. El informe revela que en 2023, en la capital del Bages, solo los datos de ocupación y de generación de riqueza se situaban por encima de los que se habían registrado en 2019 entre el conjunto de grandes indicadores que recoge el estudio. Perdía empresas y caía la productividad.

A pesar de todo, la actividad exportadora de las empresas del Bages mantenía el tono y continuaba, como el año anterior, por encima del registro del conjunto catalán. Así, el 12,3% de las 10.715 empresas del Bages exportaron, ese año, dos décimas menos que un año antes, pero más de punto y medio porcentual por encima del balance catalán: el 10,7%.

Gratacòs destaca la pérdida de empresas, pero celebra el buen tono de las exportaciones y el hecho de que posteriormente a 2023, todavía bajo la sombra de la covid, la evolución haya sido más positiva, como ya apuntaba el «Anuario comarcal» de BBVA, según el cual el valor añadido bruto del Bages experimentó en 2024 un incremento del 3,1%, dos décimas por encima del crecimiento catalán.