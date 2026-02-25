El consumo de carne sale indemne de las crisis ganaderas de 2025 y crece un 7,5% en España

Aunque es uno de los motores de la industria agroalimentaria, con una aportación del 27% del PIB alimentario y 122.000 empleos directos, el sector cárnico español arrastra un estigma difícil de revertir ante el auge de otros tipos de dietas. Es un gremio, además, sometido a estrictas normativas, sobre todo ambientales y de bienestar animal, y sujeto a unos costes económicos crecientes, con el aumento de aranceles entre otros factores. Y, para colmo, este último año se ha visto acosado por repetidas crisis ganaderas, como la gripe aviar, la peste porcina y, en menor medida, la dermatosis nodular contagiosa. Pese a eso, el sector cerró el ejercicio de 2025 con una facturación de 22.593 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 7,5% en valor y del 3,1% en volumen.

Los datos los ha presentado la consultora Nielsen (NIQ) ante más de 450 representantes de la industria de la carne reunidos en Lleida en el marco del 26º Congreso Aecoc de Productos Cárnicos y en el que han estado presentes responsables tanto del sector agrario como de la industria transformadora y la distribución. El incremento lo atribuye el sector a una revalorización de los alimentos que contienen proteína animal (asociada a la vida sana, a la preocupación por la nutrición y al ejercicio físico) y "a una mayor concienciación de los consumidores sobre el papel que desempeñan los ganaderos al producir alimentos que posteriormente llegan a las tiendas y supermercados", ha subrayado Josep Solé, presidente del Comité de Carnes de Aecoc.

En concreto, el consumo de carne fresca destacó como el segmento más relevante, al representar el 63% del valor total del sector cárnico, con una facturación de 14.148 millones de euros, un 8,1% más en valor que el año anterior y un 3,7% más en volumen. La charcutería facturó 7.839 millones de euros en 2025, con un crecimiento del 6,3% en valor y de un 1% en volumen. Dentro de esta categoría, los productos cocidos y curados mantuvieron una elevada demanda, especialmente el jamón, el pavo y el pollo.

En las carnes frescas han sido las más económicas, el pollo y el cerdo, las que han concentrado el mayor peso en el mercado, con cuotas del 26,2% y del 24,9%, respectivamente, impulsados por su precio competitivo frente a otras carnes como el vacuno o el cordero. El canal de libre servicio ha continuado ganando protagonismo, ya que el 68% de las ventas de carne se han realizado en supermercados e hipermercados, frente al 31% registrado en carnicerías, charcuterías y otras tiendas especializadas.

Auge de los platos preparados

Los platos preparados cárnicos han destacado como la categoría con mayor crecimiento. En 2025 han alcanzado una facturación de 605 millones de euros, tras aumentar un 10% en valor y un 7,2% en volumen. Este avance ha estado impulsado por la búsqueda de soluciones prácticas por parte del consumidor. En particular, los productos refrigerados han liderado esta tendencia, especialmente aquellos elaborados con pollo. En paralelo, el mercado total de platos preparados en supermercados ha alcanzado los 3.750 millones de euros, con un crecimiento del 11%, lo que confirma el auge de las soluciones listas para consumir.

Las previsiones para 2026 apuntan a una evolución favorable del sector, con un crecimiento estimado del 3,8% en valor y del 2,5% en volumen, en un contexto que seguirá siendo de incertidumbre por las regulaciones internacionales del sector (que exporta en trono a 8.000 millones de euros al año) y por el impacto que pueden tener acuerdos como el recientemente firmado de Mercosur.