La consultora barcelonesa Laborde Marcet alcanza 190 millones de euros en activos gestionados, un 30% más que en 2024

Laborde Marcet quiere convertirse en la consultora inmobiliaria de referencia en Barcelona. Y hacerlo, no por tamaño, sino por servicio, anticipación, conocimiento del mercado, y calidad. La firma, fundada en 2009 por sus socios Miquel Laborde y Gerard Marcet, ha alcanzado, por primera vez una cartera de activos gestionados en 190 millones de euros, con una superficie total bajo gestión de 40.000 m².

El volumen se da después de haber cerrado el ejercicio 2025 con una facturación récord de 5,3 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 61% respecto al 2024 (3,3 millones de euros).

La consultora explica mediante comunicado que el viene dado por el incremento del volumen y la complejidad de las operaciones de inversión dentro de su área de Capital Markets, es decir, la que asesora la inversion o desinversión en activos.

Además, durante 2025, la firma ha incrementado su equipo de 20 a 26 profesionales, lo que supone un crecimiento del 30%, manteniendo un enfoque claro en la especialización y la agilidad operativa. "Hemos reforzado el equipo con perfiles altamente especializados en retail high street, capital markets, oficinas y living, y estamos invirtiendo de forma decidida en automatización" explica Gerard Marcet, cofundador de Laborde Marcet.

106 operaciones

Tradicionalmente especializada en los principales ejes comerciales de Barcelona como Paseo de Gràcia, Rambla de Catalunya, Diagonal y Portal de l’Àngel, Laborde Marcet ha ampliado su actividad a nuevos ejes emergentes favorecidos por los recientes cambios urbanísticos, como Consell de Cent, Via Laietana y Las Ramblas.

"Barcelona está viviendo una redefinición de su mapa comercial. Calles que hace cinco años no estaban en el radar de los inversores hoy ofrecen oportunidades extraordinarias. Nuestra obligación como consultores es anticiparnos a esos cambios y generar oportunidad donde otros aún no la ven", añade Laborde.

Ello llevó a que, el año pasado, la cartera de activos de Laborde creciese de froma considerable. En concreto, Laborde Marcet cerró 106 nuevas operaciones, de las cuales 57 correspondieron a capital markets (incluyendo activos de retail, living y terciario) y 49 a operaciones de retail (arrendamientos y traspasos).

Entre las operaciones más relevantes del ejercicio destacan, en el segmento retail, la incorporación de Big Mamma en Paseo de Gracia 44 (810 m²) y Chaumet (Grupo LVMH) en Paseo de Gracia 73 (210 m²). En capital markets, sobresalen el asesoramiento de un edificio residencial en Passeig Joan de Borbó (2.710 m² y 12,5 millones de euros) y otro en calle París (2.830 m² y 10 millones de euros), entre otras transacciones.

Previsiones de mercado

De cara a 2026, la firma se marca como meta consolidarse como la consultora inmobiliaria de referencia en Barcelona. “No competimos por tamaño, sino por calidad de servicio, anticipación, agilidad, conocimiento de mercado y capacidad de ejecución”, subrayan desde la dirección.

El ejercicio se presenta en un contexto macroeconómico favorable. En Retail, prevén la consolidación de las tiendas físicas como espacios experienciales, donde el consumidor busca algo más que producto: historias, valores e identidad de marca. Destacan el auge del micro retail y de formatos efímeros como las pop-up stores, que permiten testar mercados con menor riesgo.

En Living, crece el interés por modelos de flex living bajo licencia hotelera y por residencias de estudiantes, mientras que la vivienda libre en alquiler en Catalunya pierde atractivo inversor por el entorno regulatorio.

Noticias relacionadas

En oficinas, la demanda seguirá concentrada en el CBD y se anticipa una mejora progresiva del 22@. La tasa de disponibilidad ha bajado del 27% en 2024 al 20% en 2025 y podría seguir descendiendo en 2026, en un contexto de mayor homogeneización del distrito y con un interés inversor cada vez más diversificado, que ya no se limita a grandes fondos, sino que incluye capital privado y family offices.