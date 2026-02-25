Confirmado por la Ley de Sucesiones: estos son los derechos de los familiares directos sobre la herencia

Como es costumbre al morir una persona, el fallecido suele dejar con antelación un testamento oficial por escrito donde establece la división de sus bienes entre familiares, hijos o cónyuges, entre otros. Aun así, puede haber casos donde el testamento se declara nulo si el heredero no cumple los requisitos legales.

Según establece el Código Civil y Comercial de la Nación, aunque exista un testamento, este reparto se encuentra regulado por ley, con el objetivo de evitar abusos por parte de los familiares. Y como es evidente, la normativa también afectaría a los cónyuges, ya estén casados o no.

Derechos del cónyuge sobre la herencia

Tras la muerte de una persona, el cónyuge del fallecido se considera heredero forzoso, con posibilidad de obtener derechos sobre la herencia. Aun así, su participación depende de la existencia de otros herederos:

Con descendientes : El cónyuge hereda una cantidad igual a la de cada hijo

: El cónyuge hereda una cantidad igual a la de cada hijo Sin hijos, pero con padres o abuelos : El patrimonio quedaría dividido entre el cónyuge y los ascendientes

: El patrimonio quedaría dividido entre el cónyuge y los ascendientes No existen descendientes ni ascendientes: En este caso, el cónyuge accede a todos los bienes

Debemos tener en cuenta que si el fallecimiento se debe a una enfermedad terminal y ocurre dentro del plazo de los 30 días posteriores a la muerte, entonces no existiría derecho sucesorio. La condición para acceder a la herencia sería demostrar una convivencia previa con el fallecido.

Por otro lado, el cónyuge no puede acceder a la herencia si se ha producido un divorcio o separación de hecho. La única opción sería demostrar que ha existido una reconciliación entre ambas partes.

¿Qué es la porción legítima y cómo se aplica?

Además, a la hora de dividir los bienes, se reconoce un derecho mínimo de los familiares directos sobre la herencia. Según el artículo 2444 de la normativa, los descendientes, ascendientes y el cónyuge "no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito".

Esta proporción asegurada para los familiares más cercanos se conoce como 'porción legítima', que podrá variar según el tipo de conexión familiar con el difunto:

Descendientes (hijos, nietos) : Tienen derecho a recibir dos tercios del patrimonio total

: Tienen derecho a recibir dos tercios del patrimonio total Ascendientes (padres, abuelos) : Pueden reclamar hasta la mitad de los bienes, si no existen descendientes

: Pueden reclamar hasta la mitad de los bienes, si no existen descendientes Cónyuge del fallecido: En caso de ser heredero forzoso, le correspondería un tercio de la herencia

Noticias relacionadas

En todo caso, si el fallecido poseía deudas en el momento de su muerte, los herederos deberán asumir los impagos antes de recibir los bienes. Aunque si las deudas superan el valor total del patrimonio, los herederos podrán renunciar a la herencia y evitar cargas financieras.