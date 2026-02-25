Les Naus de Alicante, una urbanización de viviendas protegidas tomada por la Generación Z

"Lo que más nos ha llamado la atención son las edades. Hablamos de cinco jóvenes de entre 18 y 24 años que se han quedado con una vivienda cada uno. ¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas? ¿Con 14 o 15 años? ¿Es posible?". El gobierno municipal de Alicante, haciendo alusión al informe de la Policía Local realizado tras la inspección de la pasada semana de la que previamente alertó el alcalde, ha puesto el foco ahora sobre cinco de los propietarios de viviendas protegidas en el residencial de Les Naus de Alicante. Se trata de cinco jóvenes, con apellidos compartidos, que disponen de otros tantos pisos en la urbanización, cuatro de ellos vecinos de escalera. Y no son los únicos jóvenes, menores de 25 años, dueños de pisos protegidos en Les Naus.

Entre los propietarios, según ha podido saber este diario, habría casi una decena de jóvenes de entre 18 y 25 años, pese a que hay vecinos que se apuntaron en la supuesta lista de interesados cuando ninguno de esos jóvenes tenía la mayoría de edad. Algunos, incluso, estaban en los primeros pasos de la adolescencia. De hecho, cooperativistas de Les Naus, según han señalado, ya hicieron su primer pago oficial en 2021, cuando siete de esos jóvenes eran todavía menores de edad. Hoy, esos jóvenes son propietarios de ocho viviendas en una urbanización bajo sospecha por las polémicas adjudicaciones que ya está investigando una jueza y que han costado, por ahora, el puesto a tres personas.

Las edades de los cinco familiares no han pasado desapercibidas para el ejecutivo de Barcala. "Los agentes han destacado el caso de los cinco integrantes de una familia, al parecer tres hermanos y dos primos, a quienes la cooperativa habría adjudicado un piso. Eso ya de por sí llama mucho la atención: cinco familiares que obtienen una vivienda cada uno por delante de otras familias que aspiraban a obtener un piso", señaló la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Por ello, el ejecutivo de Luis Barcala señala de nuevo a la cooperativa y pide a Fraorgi, la empresa gestora, que aclare cómo se llevó a cabo el reparto y si se permitió inscribirse a menores de edad. "Las competencias están muy claras en este asunto: las del Ayuntamiento fueron las de vender el solar y licitar la obra del edificio y las de la cooperativa fueron las de adjudicar las viviendas, como las de este caso, en el que otorgó un piso a cada uno de los cinco jóvenes de entre 18 y 24 años”, añadió Cutanda.

Más lazos de sangre

Durante la comparecencia, el ejecutivo municipal también apuntó a otro caso de parentesco, especialmente por la presencia de nuevo de personas jóvenes entre los propietarios en una promoción cuyos primeros cooperativistas se apuntaron hace ocho años. Cutanda subrayó que además figura una persona que ha obtenido una vivienda en Les Naus y que tiene el primer apellido igual que otros dos jóvenes, en este caso de idénticos apellidos, de 19 y 22 años. Los hermanos comparten propiedad.

Pero en la urbanización no solo tienen cinco propiedades otros tantos familiares (todo indica que dos grupos de tres y dos hermanos, primos entre ellos), con edades entre los 18 y los 24 años, además de dos hermanos que comparten propiedad, de 19 y 22 años. Hay más dueños de edades tempranas, más si cabe para acceder a una vivienda protegida, pero cuyo precio supera los 215.000 euros, y que la promoción echó a andar en 2018 con el inicio de los trámites para la compra del solar. De hecho, la ahora exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez argumentó en su defensa, al desvelar este diario que tenía un piso en Les Naus, que se apuntó a la supuesta lista de interesados en 2018 cuando aún no era cargo público. Estos jóvenes, por entonces, tenían entre 10 y 16 años.

A esas siete personas hay que sumar, al menos, otra joven, en este caso de 25 años, que tiene un quinto en la misma escalera en la que también vive su hermano, aunque en este caso en un ático. Otra pareja de hermanas son también vecinas de Les Naus, aunque ellas comparten. La más joven tiene 20 años; la mayor, 21 años.

Sospechas de alquileres

El informe de la Policía Local también advierte de posibles alquileres, ya trasladados a la jueza por la Conselleria de Vivienda. Hasta la fecha, INFORMACIÓN ya ha recogido posibles casos de alquileres fraudulentos en hasta cuatro viviendas. En dos de ellas, pisos situados en una sexta y en una séptima planta, están empadronadas personas distintas a sus propietarios, y se da el caso de que los residentes son de procedencia eslava.

Además, la indagación policial ha apuntado también a una vivienda en la que vive otra persona diferente a la dueña del inmueble. La residente, en un tercero, explicó que es amiga de la familia de la titular, motivo por el cual, según su versión, no paga ningún alquiler. Además de esos tres casos advertidos por los agentes existe una cuarta sospecha: una quinta planta en la que nadie abrió la puerta en ninguna de las visitas de la Policía, pero donde está empadronada una persona que no es la propietaria del inmueble.

Las otras dos viviendas donde el Ayuntamiento sospecha que podría estar produciéndose un arrendamiento no autorizado, según ha podido saber este diario, son una octava y una sexta planta. En el primero de los pisos vive una mujer ajena a la propietaria, que argumenta residir con la adjudicataria, aunque no da más detalles de la relación entre ambas. En el otro inmueble se encuentran residiendo dos personas, un hombre y una mujer, que tampoco coinciden con la beneficiaria del piso.

Noticias relacionadas

Por otro lado, respecto a las comprobaciones que la Policía Local ha hecho de los 140 buzones de estas viviendas, se ha observado, según el informe, que 26 muestran una apariencia descuidada, con abundante correo y publicidad sin recoger. “Esto puede indicar que no aparecen habitualmente por el edificio”, según el gobierno local.