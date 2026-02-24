Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación en entredicho

Transportes defiende que Adif retiró partes de la vía en Adamuz que los investigadores descartaron

El secretario de Estado, José Antonio Santano, asegura que los elementos de carril estaban entre 127 y 380 metros de la zona cero del accidente ferroviario

"No había medidas cautelares ni precintos, cualquiera podría haber entrado y estaban a la intemperie", asegura el número dos del ministro Óscar Puente

Adif niega haber retirado pruebas clave del accidente de Adamuz y asegura que todo estuvo "siempre a disposición judicial"

Investigadores de la Guardia Civil recogen pruebas de la rotura de carril en Adamuz.

Investigadores de la Guardia Civil recogen pruebas de la rotura de carril en Adamuz. / EFE

Cristina Buesa

Cristina Buesa

Barcelona
El Ministerio de Transportes defiende que Adif retiró parte de las vías del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que los investigadores habían descartado. El secretario de Estado, José Antonio Santano, ha comparecido en Barcelona donde ha defendido el buen hacer del gestor de infraestructuras ferroviarias. Ha asegurado que los técnicos se llevaron tramos de raíl que estaban situados entre 127 y 380 metros de la zona cero del choque y que lo hicieron cuando tanto la Guardia Civil como los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) habían abandonado la zona.

Santano ha hecho un relato cronológico de lo ocurrido desde el 22 de enero y hasta que la jueza, el día 27, permite a Adif arrancar los trabajos en la infraestructura para rehacerla. Es entonces, asegura, cuando los técnicos dependientes de la empresa pública detectan unos tramos que tienen una soldadura "similar" a la del lugar del siniestro. Esto les lleva a llevárselos a sus dependencias. Las piezas trasladadas, además, correspondían al tramo en dirección Madrid.

"Se hubieran achatarrado"

"No había medidas cautelares ni precintos, cualquiera podría haber entrado y estaban a la intemperie", ha asegurado el número dos del ministro Óscar Puente. Y ha insistido que, en el caso de no haberlas custodiado, se hubieran perdido, "se hubieran achatarrado", ha repetido.

El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif había defendido poco antes de la comparecencia de Santano desde la delegación de Gobierno en Barcelona que actuó siempre conforme a la legalidad tras el accidente ferroviario en el que murieron 46 personas.

