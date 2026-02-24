Tolo, conductor de VTC, sobre los costes y sacrificios de su trabajo: "No tienes horario, no tienes descanso mental y aún así tienes que facturar sí o sí"

En los últimos años, el sector de los Vehículos de Turismo con Sector (VTC) no ha hecho más que aumentar su presencia frente al servicio tradicional del taxi. Algunos expertos nos hablan de unas 24.259 licencias de VTC a principios de este año, suponiendo un aumento del 18,2% con respecto al cierre de 2024.

De hecho, en 2026 la creación de nuevas licencias de VTC triplicó a las de taxi, situando la proporción actual en un VTC por cada tres taxis. Las ciudades con mayor distribución de estas licencias continuarían siendo Madrid y Barcelona, con especial atención en la capital y su reglamento específico para las plataformas de VTC.

Un sector sacrificado y costoso

A menudo, las personas idealizan el sector del VTC, ya sea por lo sencillo que parece adentrarse en este mundo, o por la rentabilidad que pretenden obtener. Sin embargo, esta decisión no es tan fácil de llevar a cabo, ya que en muchos casos supone una inversión elevada, presión constante y sacrificio personal.

Este es el caso de Tolo, un conductor de VTC que nos muestra la realidad de su trabajo en el canal de YouTube de Adrián G. Martín. "Si quito los 3.000 euros de gasolina y mantenimiento, el sueldo serían unos 4.000 en temporada alta", señala el conductor. Aun así, entrar al negocio no es una decisión tan sencilla, ya que requiere un gasto inicial que no todos están dispuestos a asumir.

La importancia de una buena gestión del tiempo

En su caso, la inversión sobrepasó los 200.000 euros, suponiendo la licencia VTC unos 125.000 euros. A todo ello, habría que sumarle el propio coste del vehículo, así como el seguro correspondiente. A partir de este momento, lo fundamental sería mantenerse en activo, es decir, estar pendiente a las llamadas de posibles clientes, agencias o empresas turísticas que soliciten tus servicios.

Si hablamos de los horarios, la situación no mejora demasiado. Tolo menciona que su jornada laboral suele incluir seis trayectos diarios, aunque esta puede verse modificada por retrasos de vuelos, esperas en el aeropuerto o la densidad de tráfico. En este sentido, el tiempo es un factor clave, sobre todo en contextos específicos como el trabajo nocturno en las grandes ciudades.

¿Cuáles son los requisitos para conseguir una licencia VTC?

Actualmente, la normativa española exige una licencia VTC para poder llevar a cabo la actividad profesional en este sector. Por ello, antes de solicitar esta licencia, el usuario deberá cumplir algunos requisitos clave:

Edad mínima y nacionalidad : El solicitante debe ser mayor de edad, así como disponer de nacionalidad española o residencia legal

: El solicitante debe ser mayor de edad, así como disponer de Tarjeta de transporte : Es necesario presentar la tarjeta o autorización de transporte en VTC , variando según la comunidad autónoma donde se circule

: Es necesario presentar la , variando según la comunidad autónoma donde se circule Capacitación del conductor : Aparte de cumplir con las normas de seguridad vial, el conductor deberá poseer un certificado de aptitud profesional

: Aparte de cumplir con las normas de seguridad vial, el conductor deberá poseer un Seguro de responsabilidad civil: Por último, es obligatorio disponer de un seguro que cubra la actividad profesional del vehículo

En todo caso, será fundamental tener la documentación en regla, ya sea DNI o NIE, documentación del vehículo, justificante del pago de la licencia, etc. Además, las gestiones para obtener la licencia VTC se realizarán mediante las Delegaciones de Transporte de cada comunidad autónoma, según la regulación autonómica establecida.