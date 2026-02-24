Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sector de la alimentación reconocerá la trayectoria de Miguel A. Torres, presidente del grupo Familia Torres

La patronal FIAB premiará al empresario catalán por haber contribuido a modernizar el sector del vino español

Miguel Agustín Torres, en una imagen de archivo

Miguel Agustín Torres, en una imagen de archivo / Ferran Nadeu

Europa Press

Europa Press

Madrid
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reconocerá este año con el premio FIAB en la categoría de Industria al empresario Miguel A. Torres, presidente de Familia Torres, por su dedicación al sector de alimentación y bebidas y por su labor al frente de uno de los grupos bodegueros más prestigiosos e internacionalizados de España.

En concreto, Torres, enólogo de formación, ha contribuido a modernizar el sector del vino español con la introducción de técnicas vinícolas como la fermentación en frío, el cultivo de variedades internacionales y la elaboración de vinos de alta gama, explica la patronal alimentaria en un comunicado.

FIAB ha destacado su compromiso con la sostenibilidad, que le llevó a crear, en 2008, el programa ambiental Torres & Earth con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y adaptarse al nuevo escenario climático. Ha fundado, junto con la bodega californiana Jackson Family Wines, la asociación International Wineries for Climate Action para liderar la descarbonización del sector.

Junto a Torres, también serán reconocidos en la categoría de Administración al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) por su compromiso continuado con las necesidades estratégicas de la industria de alimentación y bebidas que ha permitido a numerosas empresas acelerar sus procesos de innovación, digitalización y desarrollos tecnológicos esenciales, alineando al sector de alimentación y bebidas con los desafíos globales y las demandas de la sociedad.

Jara Pérez Jiménez, doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid, es la premiada en la categoría de Profesional de Ciencia y Salud, que reconoce su labor en el campo de la investigación y la divulgación científica. Además de valorar su trayectoria, se destaca su capacidad de comunicación de los temas científicos relacionados con alimentación, nutrición y hábitos de vida saludable. Mientras que el premio de Medios de Comunicación es para el fotoperiodista Brais Lorenzo.

La entrega de los premios tendrá lugar en el Food&Drink Summit que llega a su decimotercera edición y se celebrará el 11 de junio en Madrid bajo el lema 'La España que alimenta', que este año rendirá homenaje a las empresas, en su inmensa mayoría ubicadas en el medio rural, que generan puestos de trabajo, impulsan el desarrollo económico y social, fijan población y llevan sus productos por todo el mundo.

