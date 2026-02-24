Presentación del Portal Estadístico de los Notarios
El precio "real" de la vivienda en la ciudad Barcelona ya es un 5,5% más caro que los niveles alcanzados en la burbuja, según notarios
El nuevo portal del notariado, basado en escrituras, sitúa el precio medio en 4.587 €/m² en 2025 y confirma el fuerte repunte desde los mínimos de 2013
La plataforma se ha presentado hoy en Barcelona a cargo del Colegio Notarial de Catalunya en un acto inaugurado por el Secretario general de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Jordi Terrades
Los notarios lanzan una plataforma para consultar el precio "real" de la vivienda y reclaman un Pacto de Estado
En la ciudad de Barcelona, los precios del mercado de la vivienda ya son un 5,5% más caros que los niveles récord alcanzados durante la burbuja inmobiliaria, según el Portal Estadístico del Notariado. En concreto, en 2025, el precio medio alcanzó los 4.587 €/m², un 10,8% más que en 2024 y por encima de los niveles de 2007. Si bien en el conjunto de Catalunya aún no superan los máximos previos a la crisis financiera, sí acumulan un fuerte rebote del 70% desde los mínimos de 2013, hasta situarse en 2.628 €/m².
Los datos han sido presentados este martes por el Colegio Notarial de Catalunya en Barcelona, meses después de su lanzamiento en Madrid, en un acto que ha contado con la presencia del secretario general de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Jordi Terrades. Así, la nueva plataforma ofrece un índice propio de precios basado en escrituras de compraventa firmadas ante notario, a diferencia de los precios de oferta que dan los portales inmobiliarios, basados en los anuncios colgados en sus páginas.
"Precios reales"
“El objetivo es aportar transparencia con datos rigurosos, visuales y accesibles”, ha explicado el decano del colegio, José Alberto Marín, quien ha subrayado que el portal permitirá consultar información “real” por primera vez. La plataforma permite seguir la evolución de los precios desde el ámbito estatal hasta el nivel de barrio o distrito, e incorpora variables como la edad de compradores y vendedores, la nacionalidad o si son residentes.
El director general del Centre Tecnològic del Notariat, Albert Martínez Lacambra, ha contextualizado el repunte actual. Según ha detallado, tras el desplome de más del 48% entre 2007 y 2013, el precio por metro cuadrado de la vivienda plurifamiliar —nueva y usada— ha recuperado prácticamente todo el terreno perdido. Un dinamismo que también se refleja en las compraventas: en 2025 se cerraron, en Catalunya, 91.430, por encima de las 89.643 de 2007.
Por territorios, la provincia de Barcelona sigue siendo la más tensionada, con 3.017 €/m², todavía por debajo de 2007 (3.451 €/m²), pero con subidas superiores al 9% interanual. Girona se consolida como el segundo mercado más caro (2.387 €/m²), mientras que Tarragona lidera los incrementos recientes, con alzas de hasta el 14% en la capital. Lleida, aunque más asequible, también crece: 1.307 €/m², un 10,4% más.
El peso de los extranjeros se triplica
El portal también arroja luz sobre la demanda. Tal y como muestra el portal, el peso de compradores extranjeros se ha triplicado en dos décadas, del 6,6% en 2007 al 20,82% en 2025. "Hay una clara relación entre la compraventa por parte extranjeros no residentes en zonas turísticas. Sin embargo, ¿realmente queremos limitarla cuando el país depende en un 14% del turismo?" se ha preguntado Martínez Lacambra.
Con el acceso de los jóvenes sucede algo "curioso". Si bien el desplome desde 2007 es evidente, pues en ese año los compradores de entre 18 y 30 años representaban el 24,75% del total, frente al 12,84% que alcanzan en 2025, este porcentaje en superior en Catalunya respecto a la media española, donde apenas alcanza un 9% "Puede ser un indicio de que la construcción de vivienda protegida, que tiene un ritmo más alto aquí que en el resto del país, esté dando sus frutos" ha dicho el director.
Una mejor conexión podría facilitar el acceso a viviendas hasta un 50% más económicas en áreas periféricas como Manresa o Mataró
Para el Colegio, el diágnostico pasa por un "claro" desequilibrio entre oferta y demanda. “Es muy preocupante el aumento de los precios y es urgente movilizar suelo público”, ha señalado Martínez Lacambra, quien ha apuntado también al papel del transporte público como herramienta para aliviar la presión en las zonas más tensionadas.
En el caso de Barcelona, ha defendido, una mejor conexión podría facilitar el acceso a viviendas hasta un 50% más económicas en áreas periféricas, como Mataró (-47%), Terrassa (-55%), Granollers (-49%) o Manresa (-69%).
170 millones de documentos actualizados cada mes
Más allá de las cifras, la herramienta presentada pone el acento en la practicidad de la información. Ello porque el portal incorpora un mapa interactivo que permite descender hasta el nivel de código postal e incluso delimitar áreas concretas, ofreciendo indicadores como el precio medio por metro cuadrado, la superficie, el importe total de las operaciones o el número de compraventas.
Los datos, anonimizados y procedentes del Índice Único Informatizado Notarial —una base con más de 170 millones de documentos—, se actualizan mensualmente y ofrecen una visión móvil de los últimos doce meses, además de series históricas de hasta doce años.
Suscríbete para seguir leyendo
- La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
- La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
- Noelia, propietaria de una pastelería: 'Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
- Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
- La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
- De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso