Mercer Hotels da el salto a Madrid con la apertura de un cinco estrellas gran lujo

La cadena catalana Mercer Hoteles ultima la apertura de su primer establecimiento en Madrid, el Mercer Hotel Madrid 5 Gran Lujo, ubicado en la antigua sede de la Sociedad General Azucarera de España.

El proyecto, situado en el barrio de los Jerónimos (calle Ruiz de Alarcón, 5), supone la consolidación del plan de expansión nacional de la compañía, que ya opera activos de alta gama en Barcelona y Sevilla.

El nuevo activo hotelero se asienta sobre un edificio de 1905 diseñado por el arquitecto Enrique María Repullés y Vargas, autor del Palacio de la Bolsa de Madrid. El inmueble, incluido en el Catálogo General de Edificios Protegidos, ha sido sometido a un proceso de rehabilitación integral a cargo del estudio RCCyP Arquitectura, en colaboración con la Dirección General de Patrimonio del Estado, para su adecuación al segmento del lujo.

El establecimiento contará con una capacidad de 61 habitaciones y suites. Entre sus dotaciones técnicas y de servicios, el hotel integrará un área de bienestar con gimnasio, spa con sauna, piscina climatizada y cabina de tratamientos; una zona para eventos con un salon polivalente para eventos privados; así como una azotea con piscina, solárium y terraza panorámica abierta al público.

Restaurante de Eneko Atxa

En el plano operativo, Mercer Hoteles ha cerrado acuerdos con referentes del sector para su oferta complementaria. El restaurante del hotel, denominado 'La Sociedad Gastronómika', contará con la dirección del chef Eneko Atxa (tres estrellas Michelin). Por su parte, el área de coctelería, bajo el nombre 'La Azucarera', estará gestionada por el coctelero Javier de las Muelas.

Nuevas aperturas en Córdoba y Alella

El fundador y CEO de Mercer Hoteles, Pedro Molina, ha enmarcado esta apertura en una estrategia de crecimiento basada en la transformación de edificios históricos en activos de lujo contemporáneo.

Con esta inauguración en 2026, Mercer Hoteles amplía un portafolio que ya incluye activos como el Mercer Barcelona 5GL, el Mercer Sevilla 5GL y el EME Catedral Mercer. Tras el desembarco en la capital, la hoja de ruta de la compañía contempla nuevas aperturas en Córdoba y Alella (Barcelona) de cara al ejercicio 2027.

Fundada en 2005, la cadena se especializa en establecimientos de tamaño medio (entre 11 y 61 habitaciones) orientados al segmento premium y la recuperación del patrimonio arquitectónico.