15 años cotizados no bastan para jubilarse: el otro requisito indispensable que impone la Seguridad Social

La jubilación es una de las decisiones más importantes en la vida laboral de cualquier trabajador. Aunque muchos españoles tienen en mente la cifra de 15 años cotizados como el mínimo necesario para acceder a una pensión contributiva, la realidad es que ese requisito, por sí solo, no garantiza el derecho a cobrarla. El sistema establece condiciones adicionales que pueden dejar fuera a quienes no las cumplan, incluso aunque alcancen ese periodo mínimo de cotización.

Planificar el retiro implica tener en cuenta la edad, los años trabajados, la situación laboral en el tramo final de la carrera profesional y la normativa vigente en cada ejercicio. A medida que avanza el calendario de la reforma de pensiones, se endurecen progresivamente tanto la edad ordinaria como los requisitos para percibir el 100% de la prestación. En 2026, además, entran en juego novedades relevantes en la forma de calcular la base reguladora.

Descartar los peores años

Uno de los cambios más destacados que afecta a quienes se jubilen este año es la posibilidad de mejorar la cuantía descartando los dos peores años de cotización. A partir de ahora el trabajador podrá elegir entre calcular su pensión con los últimos 25 años cotizados o ampliar el periodo a 29 años, eliminando los 24 meses con bases más bajas. Esta opción puede resultar beneficiosa para quienes hayan sufrido caídas salariales o periodos de menor cotización en la recta final de su carrera.

En paralelo, continúa el aumento gradual de la edad legal de jubilación. En 2026, quienes no alcancen el periodo largo de cotización deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse sin penalización, dos meses más que en 2025. Sin embargo, aquellos que acrediten al menos 38 años y tres meses cotizados podrán retirarse a los 65 años con derecho al 100% de la base reguladora. Este esquema forma parte de la transición que culminará en 2027, cuando la edad ordinaria se situará definitivamente en 67 años para quienes no lleguen al mínimo exigido.

Otro requisito

Ahora bien, más allá de la edad, existe un requisito que suele pasar desapercibido. Para acceder a la pensión contributiva no basta con haber cotizado 15 años a lo largo de la vida laboral. La Seguridad Social exige, además, que al menos dos de esos años estén comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de solicitar la jubilación. Este detalle es determinante para quienes abandonaron el mercado laboral hace tiempo y no han vuelto a trabajar, ya que podrían quedarse sin derecho a prestación pese a haber alcanzado el mínimo global.

Por último, hay requisitos adicionales relacionados con la residencia. Para cobrar complementos a mínimos en pensiones contributivas es necesario residir habitualmente en España, ya que no se pueden percibir si se permanece en el extranjero más de 90 días al año. Además, los pensionistas que vivan fuera deben acreditar periódicamente su vivencia ante la Seguridad Social. En el caso de las pensiones no contributivas, se exige haber residido legalmente en España durante al menos 10 años desde los 16 años de edad, dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.