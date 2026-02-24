Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga FerrocarrilsViviendaBarcelonaCáncer próstataJoan LaportaEntradas RosalíaCrímenes machistasRobert CarradineLlíviaJubilación
instagramlinkedin

No es una copia

Las famosas galletas Lotus desaparecen: la decisión de la empresa que lo cambia todo

El famoso dulce es la base para infinidad de postres, helados e, incluso, hamburguesas

Locos por la galleta Lotus: estas son las razones de su éxito

No es una copia de Lotus: la icónica galleta cambia su apariencia

No es una copia de Lotus: la icónica galleta cambia su apariencia / Lotus

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La reconocida galleta Lotus dejará de tener la apariencia de siempre. La marca belga ha anunciado en la feria gastronómica 'HIP – HORECA Professional Expo', celebrada la semana pasada en el Ifema de Madrid, que cambia el envase y su histórico sello para unificarla en todos los países.

Desde los años 90 esta galleta, envuelta individualmente, se servía en Bélgica como acompañante del café o té. Esta galleta, la Lotus Biscoff, une las palabras inglesas ‘biscuit’ -galleta- y ‘coffee’ -café-. En España, hace al menos dos décadas que se ha convertido en el acompañante idóneo para el café en la mayoría de bares del país.

Y aunque el sabor y la receta siguen siendo las mismas, es probable que algunos clientes duden de si es la original por su renovada apariencia. En su habitual envoltorio rojo ya no podrá leerse más 'Lotus' sino que pasará a ser 'Biscoff', igual que en el grabado de la propia galleta.

La misma receta

El grupo belga Lotus Bakeries asegura que "aunque cambia el nombre en el grabado, se mantiene intacta la receta original". Este dulce también ha adquirido relevancia en redes por la 'Japanese cheesecake', una receta en la que solo se necesita yogur y esta icónica galleta para elaborar un postre que emula la tarta de queso y que también han ofrecido a los presentes en la feria de Madrid.

Noticias relacionadas

En realidad, la galleta Lotus se ha convertido en la base para infinitud de postres. Además del 'Japanese cheesecake', se ha usado en infinidad de tartas de queso y flanes, en helados e incluso en hamburguesas.

TEMAS

  1. La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
  2. La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  3. Noelia, propietaria de una pastelería: 'Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola
  4. Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
  5. Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
  6. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
  7. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  8. Audiencias TV ayer: 'El 47' triunfa en su estreno en abierto, 'Atrapa un millón' se recupera y 'Got Talent' sigue bajando

Las famosas galletas Lotus desaparecen: la decisión de la empresa que lo cambia todo

Las famosas galletas Lotus desaparecen: la decisión de la empresa que lo cambia todo

Abascal rechaza el decálogo del PP para pactar con Vox: "Me suena mal porque cuando se habla de lo obvio se está ofendiendo"

Abascal rechaza el decálogo del PP para pactar con Vox: "Me suena mal porque cuando se habla de lo obvio se está ofendiendo"

Huelga de los maquinistas de FGC: Trenes llenos y usuarios que se han quedado en el andén

Huelga de los maquinistas de FGC: Trenes llenos y usuarios que se han quedado en el andén

Los Goya, el reflejo de una desigualdad estructural: 90 nominadas versus 146 nominados

Los Goya, el reflejo de una desigualdad estructural: 90 nominadas versus 146 nominados

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

Efecto Trump, hoy en directo: Tensión en torno a Irán y la política exterior de EEUU

La Gala Met 2026 ya tiene 'dress code': cuando la moda se convierte en arte (y Beyoncé vuelve al museo)

La Gala Met 2026 ya tiene 'dress code': cuando la moda se convierte en arte (y Beyoncé vuelve al museo)

Qué hacer esta semana en Barcelona

Qué hacer esta semana en Barcelona

La OCU lo confirma: este es el mejor yogur griego del supermercado

La OCU lo confirma: este es el mejor yogur griego del supermercado