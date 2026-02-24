Las exportaciones españolas desafían el golpe comercial de Trump: crecen un 0,7% en 2025

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se mantiene optimista con el panorama del comercio exterior en España. El representante de Economía ha avanzado ante el Senado este lunes que el tirón de las exportaciones avanzó un 0,7% a lo largo de 2025 a pesar del pulso comercial desde Washington. "Como hemos visto con las novedades en materia arancelaria de Estados Unidos, pues incluso en esta situación compleja e incierta, estamos siendo capaces de mantener cierta competitividad", ha subrayado Cuerpo. El comercio ha mostrado una resistencia sorprendente ante la incertidumbre: las ventas exteriores se aceleraron a mayor ritmo a lo largo del año pasado, logrando superar con creces el rendimiento durante los años en 2023 y 2024.

No obstante, desde el Gobierno también han matizado que el sector interior sigue enfrentándose a "enormes retos" con respecto al contexto geopolítico actual. Esto se ha trasladado sobre todo a ciertos sectores más vulnerables a los vaivenes comerciales. Los puntos débiles de la industria española fueron los sectores energéticos y automovilísticos, siendo los únicos que no se expandieron a lo largo del año pasado. El motor europeo se ha visto particularmente expuesto a las tensiones comerciales con Estados Unidos, así como una demanda más débil y la creciente competencia con fabricantes chinos.

Los datos del titular de Economía llegan después de que avanzara esta mañana que el 60% de los bienes exportados se colocaban en una posición "ligeramente mejor" tras el nuevo asalto geopolítico desde la Casa Blanca, en una entrevista con la emisora Onda Cero. "Con el acuerdo de Estados Unidos-Unión Europea, el arancel medio que teníamos estaba en torno al 14,4%. Hoy tenemos un arancel medio con Estados Unidos de en torno al 12,6%", ha explicado el ministro.

Por ello, Bruselas ha decidido congelar este martes la ratificación del acuerdo Estados Unidos-Unión Europea tras el último batacazo de aranceles desde Washington, que el dirigente republicano ha dejado en la cota del 15%, a pesar de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos el pasado viernes. El alto tribunal estadounidense tumbó la mayoría de los llamados aranceles "recíprocos" impuestos por el máximo responsable de la Casa Blanca el 4 de abril del año pasado, bautizado desde entonces como el Día de la Liberación.

El Gobierno atribuye una gran parte de este dinamismo comercial a los acuerdos de libre comercio firmados por la Unión Europea en los últimos años. Chile, Japón y Canadá se han perfilado como mercados claves para las exportaciones españolas, según DatosComex. En el caso de socios como Canadá, el crecimiento medio anual de las ventas exteriores en los cuatro años posteriores al acuerdo han superado las cifras registradas previo a la alianza. Este patrón también se ha repetido en el caso tanto de Chile como Japón.