Catalunya pagará a voluntarios forestales para que retiren cadáveres de jabalíes del bosque

La Generalitat reforzará a las agrupaciones de defensa forestal (ADF), formadas en su mayoría por personas voluntarias, para que desarrollen las funciones "extracción y traslado de cadáveres de jabalí", según ha acordado este martes el Consell Executiu, que ha destinado un importe de 1,28 millones de euros para pagar por estas labores. Los trabajos de este nuevo servicio estarán tutelados por el Cos d'Agents Rurals, en coordinación con el Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF). La medida se adopta dentro del plan de choque que ha puesto en marcha la Conselleria d'Agricultura para controlar la población de este animal silvestre en Catalunya, después de que en las últimas semanas se hayan localizado muertos tres jabalíes infectados con la peste porcina africana (PPA) fuera del área de alto riesgo, la denominada zona cero de la enfermedad.

"Las ADF han colaborado de forma voluntaria desde el inicio en el dispositivo, y la contratación de este servicio permite consolidar que puedan dedicarse de forma exclusiva y permanente, tal y como requiere la contención del brote", ha subrayado la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. De esta forma, además, "se da continuidad plena y sin interrupciones a las tareas que hasta hace unas semanas desarrollaba la Unidad Militar de Emergencias (UME)", indica asimismo el texto del acuerdo aprobado este martes.

La incorporación en régimen continuado de los voluntarios de defensa forestal permitirá, por otra parte, "optimizar los recursos disponibles, garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia y liberar efectivos del Cos d'Agents Rurals para que puedan centrarse en el resto de actuaciones prioritarias del despliegue", ha añadido Paneque, que ha destacado la labor que este cuerpo ha realizado desde que el pasado 28 de noviembre se declarara el primer foco de PPA en Catalunya. Según la consellera de Territori, su "respuesta ha sido rápida, coherente y eficaz". "Trabajan los siete días de la semana, día y noche, desplegando tareas de señalización y control de accesos, cuidados intensivos de animales muertos o sintomáticos, recogida y tratamiento de restos biológicos de acuerdo con los protocolos de bioseguridad y control de los pasos de fauna", ha explicado.

Intensificar las capturas

Cuando, según el balance de la semana pasada son ya 162 los jabalíes hallados muertos por PPA en Catalunya, la Generalitat está intensificando "la movilización de recursos materiales, tecnológicos y humanos" para reforzar la contención del virus, reiteró este lunes el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, "Hemos pedido al ministerio y a otras comunidades autónomas que nos cedan incineradoras portátiles, unidades caninas, plantas móviles de desinfección, trampas y drones" para rastrear el área de riesgo bajo, es decir, la situada en un radio de entre seis y 20 kilómetros del foco inicial, en Cerdanyola del Vallès. Esta misma semana se ha empezado a colocar también un doble cierre en algunas infraestructuras clave del Baix Llobregat, como la autovía A-2 y la B-23, para que actúen como valla de contención "y se reforzará al colectivo cazador, para facilitarles la toma de muestras", indicó Ordeig, que afirmó que, paralelamente, siguen adelante las acciones en otras zonas de Catalunya donde la población de jabalíes es densa.