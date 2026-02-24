“Miedo extremo”: el bitcoin cae hasta los 63.000 dólares tras los aranceles de Trump

El bitcoin, la criptomoneda más relevante, ha entrado en un tramo de caídas pronunciadas esta semana. Actualmente, su cotización ronda los 63.000 dólares, con descensos de alrededor del 5% en 24 horas y el 7% en la última semana, según CoinMarketCap. El índice de sentimiento conocido como Fear & Greed marca un 11, un nivel que los analistas califican de “miedo extremo” y que refleja un mercado profundamente reacio al riesgo.

El retroceso no se limita al precio. La ruptura de soportes técnicos como 65.000 dólares (considerado un umbral psicológico clave) ha desencadenado ventas masivas y liquidaciones de posiciones apalancadas, arrastrando a otras criptomonedas del mercado.

En búsqueda de un “catalizador”

“El bitcoin continúa moviéndose lateralmente, a la espera de un catalizador que impulse los precios al alza”, nos comenta Simon Peters, analista de eToro. Ese catalizador, por ahora, no llega. Y el mercado ha optado por reducir riesgo.

La caída de bitcoin se produce en un contexto donde los riesgos macroeconómicos y políticos pesan de forma notable. La reciente subida de aranceles globales por parte de Donald Trump y la incertidumbre regulatoria han golpeado la confianza de los inversores. La combinación de decisiones políticas y el entorno de tipos de interés “más altos durante más tiempo” ha intensificado el movimiento de venta en activos considerados de mayor riesgo, incluido el cripto.

Retiro de las inversiones

Este nerviosismo macroeconómico ha hecho que inversores retiren capital de productos estructurados con bitcoin, como los ETFs estadounidenses, que han sufrido salidas significativas en las últimas semanas, algo que expertos consideran clave para el impulso o el estancamiento del mercado.

Avances regulatorios insuficientes

Además, aunque sectores de la industria siguen trabajando en avances regulatorios —como la tan discutida Clarity Act en EEUU— las noticias no han sido suficientes para revertir el sentimiento bajista. El estancamiento de estas iniciativas, sumado al temor a que las stablecoins y otros productos financieros digitales compitan con el sistema bancario tradicional, añade presión adicional sobre el mercado.

Strategy sigue comprando bitcoin

Mientras tanto, algunos grandes tenedores, como Michael Saylor con Strategy, continúan acumulando bitcoin a precios más bajos que su coste medio, una señal de que ciertos inversores con visión a largo plazo aún creen en el valor fundamental del activo. Esta semana, Strategy ha adquirido 592 nuevos bitcoins (BTC), con un valor estimado de 39,8 millones de dólares. No obstante, esta confianza no está siendo suficiente para contrarrestar el pesimismo dominante.

En definitiva, el mercado de criptomonedas hoy se define por un clima de alta aversión al riesgo, con el bitcoin luchando por estabilizarse cerca de mínimos de varias semanas. La evolución del sentimiento, datos macroeconómicos y decisiones regulatorias en Estados Unidos seguirán marcando el rumbo de este activo en los próximos días.