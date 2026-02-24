La barcelonesa Mesoestetic Pharma Group facturó 86,8 millones en 2025, el 5,7% más

El laboratorio farmacéutico Mesoestetic Pharma Group, especializado en medicina estética y cosmética, cerró 2025 con una facturación de 86,8 millones de euros, lo que supuso el 5,7% más que en 2024, cuando declaró unos ingresos de 82,1 millones. En un comunicado, la compañía ha explicado que, excluyendo China, que es su principal mercado, Mesoestetic registró un crecimiento del 20% en comparación con 2024.

Durante el año pasado la empresa, fundada en Barcelona en 1985, siguió reforzando su estrategia de crecimiento internacional equilibrado con el fin de consolidarse en los mercados europeos y de seguir creciendo en mercados estratégicos como EEUU, Colombia o Brasil.

La empresa detalla que en España logró una facturación de 10,45 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 30% con respecto al ejercicio anterior.

En cuanto a 2026, Mesoestetic prevé alcanzar una facturación cercana a los 91 millones de euros y ha avanzado que invertirá 4 millones entre este año y el próximo para incorporar nuevos equipos de producción, mejorar las instalaciones logísticas y para poner en marcha software avanzado para optimización de operaciones. Asimismo, en el primer semestre de 2026 comenzarán las obras del Mesoestetic Campus, una ampliación de más de 21.000 metros cuadrados al que destinará 42 millones y que permitirá "reforzar la capacidad operativa y científica de la compañía". La empresa precisa que el proyecto creará más de 180 empleos cualificados. Por otra parte, la empresa reinvirtió el año pasado el 44% de sus beneficios en I+D+i y en 2025 se convirtió en la primera empresa de capital español en obtener autorización para la comercialización de toxina botulínica.

Asimismo, cuenta con autorización para la fabricación de medicamentos estériles y medicamentos a base de hormonas, soluciones innovadoras cuyo lanzamiento está previsto para 2026. En 2025 la empresa produjo 6,7 millones de unidades de producto, reforzando su capacidad industrial y el control integral de la cadena de valor desde su sede de Viladecans (Barcelona).

El 50% del negocio corresponde al canal domiciliario, estrechamente vinculado a la prescripción profesional y al uso de soluciones coadyuvantes de los tratamientos médicos y estéticos, que en su conjunto representan el 48% de la facturación. Los dispositivos médico-estéticos (EBDs), tras la puesta en marcha de la nueva unidad en 2023 y con una fuerte apuesta para 2026 y 2027, suponen por el momento el 2% restante.

Mesoestetic cuenta en la actualidad con una plantilla de 309 empleados, de más de 20 nacionalidades, con un 65% de mujeres y una edad media de 36 años. En 2025, la compañía creó 16 nuevas posiciones, promocionó internamente a 15 personas y contó con 34 alumnos en prácticas, reforzando su apuesta por el talento y el desarrollo profesional.