Abertis eleva sus ingresos hasta los 6.149 millones de euros y reparte un 602 millones en dividendos

Abertis Infraestructuras —el gigante de autopistas—cerró el último ejercicio con un beneficio de 275 millones de euros y con unos ingresos de 6.149 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 1% (y un 4,5%, a perímetro comparable), debido principalmente al tirón del tráfico y las tarifas. El grupo ha mejorado su balance en comparación con las pérdidas de 297 millones de euros que registró al cierre de 2024.

El Ebitda, el indicador financiero que representa el beneficio bruto de explotación de la empresa, se situó en 4.374 millones de euros, un 6,2% más, según ha informado la empresa este martes. La deuda neta del grupo se estabilizó en los 22.717 millones de euros.

Además, la compañía de infraestructuras ha comunicado que repartirá un dividendo de 602 millones de euros, lo que sitúa la remuneración al accionista en la misma cifra en comparación con el año pasado.

Noticias relacionadas

En otros términos, el beneficio ajustado del grupo fue de 701 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento de doble dígito: del 116% con respecto al año anterior. Abertis destinó 2.000 millones en el último ejercicio a mercados como Brasil, Francia y México y a proyectos clave como los túneles en Barcelona, o la compra de la carretera A-63.