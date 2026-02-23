Telefónica impulsa nuevos cambios en su consejo con la salida de BBVA y la entrada de otra independiente

Telefónica impulsa nuevos cambios en su consejo de administración. La compañía ha convocado su próxima junta general ordinaria de accionistas para el próximo 26 de marzo y ha propuesto una nueva renovación que supondrá el fin de la representación histórica del BBVA en el consejo de administración de la teleco y su sustitución por una nueva consejera independiente.

El grupo propone el nombramiento de la ejecutiva australiana Jane Thompson como nueva consejera independiente, en sustitución de José María Abril, actual vicepresidente y consejero dominical en representación de BBVA. Abril se mantenía en el consejo de la compañía desde julio de 2007 y su último mandato fue renovado en 2022 y expiraba ahora.

BBVA ha formado parte tradicional del núcleo de accionistas y mantenía esa posición a pesar de que por la participación accionarial del banco (en torno a un 5% del capital) no le daba derecho a una representación matématicamente. El consejo de Telefónica cuenta con 15 miembros, por lo que los accionistas en principio deben tener al menos un paquete representativo del 6,7% para tener derecho a un asiento en el órgano de gobierno.

La salida de BBVA deja al Estado español a través de SEPI, a Arabia Saudí a través de Saudi Telecom y al holding inversor CriteriaCaixa como los únicos accionistas con representación dominical en el consejo, los tres con participaciones en torno a un 10% del capital y los tres con un consejero cada uno. El órgano de gobierno contará con diez consejeros independientes y con dos consejeros ejecutivos (el presidente Marc Murtra y el consejero delegado Emilio Gayo).

La 'teleco' presidida por Marc Murtra también abordará la renovación de María Luisa García Blanco como consejera independiente, junto con la ratificación y designación de Anna Martínez Balañá, César Mascaraque Alonso y Mónica Rey Amado para ese mismo cargo como independientes, relevos que ya se habían anunciado hace meses. Tras los cambios, la representación femenina dentro del consejo alcanzará el 47% del total de miembros.

Una nueva independiente ‘de lujo’

Jane Thompson, emprendedora tecnológica e inversora activa en negocios digitales y empresas sociales, es miembro del consejo de administración de Capri Holdings, dueña de las marcas de lujo Michael Kors, Versace y Jimmy Choo, desde enero de 2015. Thompson forma parte del Comité de Auditoría y del Comité de Retribuciones y Talento de Capri Holdings. En 2011 cofundó The Fusion Labs, un grupo de compañías digitales especializadas en adquisición y monetización de clientes.

Anteriormente, entre 2007 y 2009, fue directora general internacional de IAC/InterActiveCorp, una destacada empresa de medios interactivos e Internet. De 2003 a 2007 ocupó varios cargos directivos en Match.com, donde llegó a ser vicepresidenta sénior y directora general en Asia y posteriormente en Norteamérica. La candidata también trabajó como consultora de gestión en Bain & Company y actualmente es consejera no ejecutiva de IVC Evidensia, Lightsense Technologies y Stitch.net.