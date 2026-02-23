Telefónica Brasil impulsa su beneficio un 11,2% en 2025 y supera los 1.000 millones de euros
Vivo aumenta su retribución al accionista en un 9,1% hasta los 6.400 millones de reales, tras un crecimiento del 11,2% en sus beneficios netos durante 2025
Telefónica Brasil, que opera bajo la marca Vivo, ha entrado en el club de las compañías con 1.000 millones de euros en facturación tras cerrar el último ejercicio con un alza de doble dígito. La filial brasileña, que se coloca en el podio junto a un puñado de empresas del Ibex 35 (Santander, Inditex, BBVA, Repsol, Iberdrola), logró un beneficio neto de 6.200 millones de reales brasileños (1.015 millones de euros), lo que implica un crecimiento del 11,2% con respecto a 2024, impulsado sobre todo por el tirón de los ingresos, así como la expansión de su red de 5G. Con esto, Telefónica Brasil se consolida como uno de los mercados más rentables de la multinacional española, junto a España y Alemania.
Estos resultados superaron las previsiones del mercado y han llevado al grupo a acelerar su retribución al accionista: el pay-out a los accionistas se disparó un 103,4% en 2025. En este sentido, Vivo aumentó la remuneración a los inversores en un 9,1% hasta marcar los 6.400 millones de reales (1.049 millones de euros). El resultado bruto de explotación anual —el indicador que mide el beneficio de la compañía sin impuestos— se situó en los 24.800 millones de reales (4.065 millones de euros). Esto implica un alza del 8,5% y cerró con un margen del 41,7%, muy por encima de la media en el sector de telecomunicaciones.
Uno de los principales impulsores de Vivo ha sido la expansión de su red móvil y de fibra, sobre todo el despliegue del 5G, que ahora cubre el 67,7% de la población brasileña. Por ello, Vivo se ha consolidado como uno de los principales operadores en Brasil y se posiciona como la operadora móvil más grande del país por número de clientes, por encima de competidores como Claro Brasil o TIM Brasil (filial de la italiana Telecom italiana). En este sentido, durante el último ejercicio Vivo ha colocado más en su red: las inversiones crecieron hasta tocar los 9.300 millones de reales (1.525 millones de euros), lo que equivale un 15,6% de los ingresos.
El presidente de Telefónica Brasil, Christian Gebara, ha celebrado los resultados. "Logramos uno de los mejores resultados financieros de nuestra historia, apoyados por un crecimiento constante e innovación continua, siempre centrados en la evolución de la experiencia del cliente, cuya base se amplió significativamente", ha manifestado.
Por otro lado, los ingresos totales alcanzaron los 59.600 millones de reales (9.764 millones de euros), equivalente a un aumento del 6,7% interanual, un ritmo de crecimiento mayor a la evolución de la inflación en el país. Además, en el último trimestre de 2025, la compañía también aumentó su rentabilidad: registró un beneficio de 1.900 millones de reales (311 millones de euros), lo que supone un 6,5%.
Los títulos de Telefónica en la Bolsa de Madrid han avanzado cerca de un 2% tras conocer los resultados de la filial brasileña. En Brasil, la cotización ha subido con mayor fuerza: un 2,80%. En las últimas semanas, la capitalización bursátil de Telefónica Brasil superó la de su matriz, con una valor de mercado de 19.000 millones de euros.
