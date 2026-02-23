Talento innovador, tradición y tecnología para impulsar un modelo económico competitivo

El tejido empresarial catalán siguen superando las expectativas. Todos los sectores económicos de Catalunya registraron variaciones positivas de su actividad en 2025, con un PIB general que ha crecido un 2,7% según los datos del Idescat. Se crearon cerca de 25.000 nuevas empresas, un 9% más que en 2024 y las exportaciones catalanas cerraron el año con un récord histórico de 100.779 millones de euros, un 0,6% más pese a aranceles y proteccionismo.

Precisamente, para reconocer este empuje y su rol en el desarrollo colectivo, Banc Sabadell y EL PERIÓDICO otorgan este lunes en el Palauet Casades de Barcelona los Premios Empresa del Año, un referente consolidado en el ecosistema socioeconómico catalán durante más de cuatro décadas. Estos galardones quieren resaltar el efecto positivo de las compañías en la calidad de vida de la ciudadanía con un vigor que se ha extendido a ámbitos clave de Catalunya como la agroalimentación, la cultura, la tecnología y la industria, la sostenibilidad y la salud. Un desempeño que llega en plena era de transformaciones impulsadas por la inteligencia artificial y la transición hacia una economía verde.

Este vigor se aprecia con especial claridad en el sector agroalimentario, que ha sabido mantener el tono expansivo de los últimos años, impulsado por mejores condiciones meteorológicas, control de costes y mayor demanda dentro y fuera de España. La industria alimentaria española creció un 1,4% en producción, con ventas al alza (un 3%) y exportaciones que subieron un 5,6% en valor y un 5% en volumen. En Cataluña este dinamismo cobra especial fuerza. El sector es el primer motor industrial, factura más de 48.000 millones anuales (20% del PIB), genera 175.000 empleos directos y suma 3.100 exportadores habituales, con un liderazgo claro en 'agritech' y 'foodtech'.

En el ámbito cultural, del mismo modo, la prioridad por la calidad y la experiencia frente al volumen de contenidos ha definido hasta ahora la hoja de ruta. El sector, que emplea a más de 700.000 personas y representa el 3,3% del PIB español, se ha posicionado como una actividad estratégica, con una notable recuperación en el empleo y una inversión pública sostenida.

Por su parte, la inversión en tecnología y equipamiento TIC ha impulsado la transformación productiva catalana, duplicando su valor añadido en la última década. Catalunya se ha consolidado como polo de innovación internacional. Su entorno variado y de excelencia atrajo 12 nuevos hubs tecnológicos instalados por multinacionales que ha situado la cifra total en 203 centros en 2025. Estas iniciativas empresariales generan 4.109 millones al año y emplean a 46.000 personas, según el informe Tech Hubs Overview. Las multinacionales eligen Catalunya por cinco motivos clave: su prestigio internacional, la base ya establecida de su empresa matriz, infraestructuras tecnológicas punteras, talento abundante y un ecosistema empresarial maduro.

Empuje y determinación

Los Premios Empresa del Año Banc Sabadell buscan reconocer cómo las empresas catalanas generan valor social con su dinamismo y esfuerzo. El jurado —presidido por el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y el CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, con otras 17 figuras destacadas del ámbito socioeconómico— ha seleccionado a DAMM como Empresa del Año 2025. Un reconocimiento que valora que este 2026 la compañía celebrará su 150 aniversario, en un hito que afronta como una oportunidad para honrar su legado y, al mismo tiempo, proyectarse hacia el futuro.

Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House, se lleva el premio Empresaria del Año por haberse consolidado como una de las principales protagonistas del panorama cultural en lengua española y catalana construyendo un imperio del libro a ambos lados del Atlántico. FOCUS recibe el galardón Empresa Familiar por su estabilidad y expansión. El grupo celebra su 40 aniversario con el inicio de las obras que transformarán su sede general en un polo cultural de Barcelona gracias a la reinversión de sus beneficios.

Ocean Ecostructures, empresa especializada en soluciones de regeneración marina y monitorización por inteligencia artificial, se ha impuesto en Empresa +Sostenible por su apuesta innovadora y ecológica, que ya ha sido seleccionada para abrir su primera filial internacional. Openchip & Software Tech ha obtenido la distinción en Empresa +Innovadora por garantizar la soberanía digital europea, con seguridad, escalabilidad y sostenibilidad.

El premio Empresa +Internacional ha sido para Tous por su crecimiento global con presencia en 40 países y la gestión de una red de más de 600 tiendas en todo el mundo. Grupo Sifu ha destacado en Empresa +Impacto Social Corporativo por elevar la calidad de vida de las personas e integrar a colectivos vulnerables. Y RobSurgical ha cerrado el reparto con Empresa Industria 4.0 por su dominio tecnológico en avances médicos y por acelerar la excelencia tecnológica en el sector de la salud. Por segundo año consecutivo, además, se ha otorgado el premio a la Mejor 'Startup'del Año, elegida por votación popular, que ha recaído en Superlativa Botanicals.