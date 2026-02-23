Superlativa Botanicals quiere "democratizar" el cuidado mental desde la farmacia

Primero fue el estrés, un denominador común entre los profesionales de la inversión de riesgo (o 'venture capital' según la jerga especializada). Después, dos embarazos y sus respectivos pospartos. Una concatenación de experiencias personales fueron las que llevaron a Teresa Pueyo a replantearse su carrera en Singapur y a iniciar una búsqueda que acabaría convirtiéndose en empresa.

Así fue, a su vez, cómo nació Superlativa Botanicals, una 'startup' que pretende democratizar la fitoterapia —es decir, el uso de plantas medicinales para mejorar la salud— y acercarla al canal farmacia con un lenguaje más próximo a la ciencia que a la tradición.

“Si me ayudó a mí, ¿por qué no al resto?”, resume la emprendedora. En Asia, explica, las soluciones basadas en plantas forman parte del día a día y cuentan con una mayor tradición investigadora, mientras que en Occidente se ha priorizado históricamente la síntesis química. “No lo vemos como algo alternativo, sino complementario”, insiste. La clave, subraya, es trasladar esa visión a un mercado donde el consumidor demanda eficacia medible.

Salud mental, un problema poliédrico

En esa tarea, resulta que el contexto juega a favor. Primero, porque la conversación pública sobre bienestar psicológico ha dejado atrás muchos tabúes y "se ha convertido en una prioridad social", afirma Pueyo. Segundo, porque el consumo de psicofármacos nunca había sido tan elevado como ahora. Según datos de la OCDE, España es el país con mayor consumo de benzodiacepinas del mundo. Y en 2022, el país se situó como el tercero de la UE como mayor consumo de antidepresivos.

La salud mental es un problema poliédrico. Nosotros aportamos un granito de arena, no pretendemos ser la cura del estrés ni de la ansiedad.

Estos factores han llevado a reabrir el debate sobre alternativas complementarias y estrategias preventivas. Y es aquí, precisamente, donde Superlativa quiere posicionarse. ¿Significa eso que se promueven como la cura definitiva del estrés y la ansiedad? “En absoluto. La salud mental es un problema poliédrico. Nosotros aportamos un granito de arena, no pretendemos ser la cura del estrés ni de la ansiedad” afirma la fundadora.

Evidencia científica en plena explosión del sector

Superlativa nació a finales de 2019 con fondos propios, se consolidó en 2020 y lanzó sus primeros productos en 2021. Ahora, ha sido distinguida como Mejor 'Startup' 2025 en los premios que EL PERIÓDICO organiza junto al Banc Sabadell, una categoría que por segundo año consecutivo se decide por votación popular. Desde el inicio, asegura su fundadora, el objetivo fue validar el negocio con investigadores y ensayos clínicos. Para ello la compañía ha impulsado dos estudios de la mano del Instituto del Sueño, liderado por el doctor Antoni Esteve, donde miden parámetros psicológicos y físicos en pacientes clínicos.

La empresa defiende ese esfuerzo —el de invertir en investigación para conseguir la ansiada evidencia científica— como un diferencial. Aunque, con el tiempo, espera que más grupos le sigan la estela. No es fácil, dice, porque las fórmulas no puedan patentarse fácilmente y se requieren fuertes desembolsos iniciales.

Cuanta más investigación y competencia exista, más cerca estaremos de comprender mejor el problema.

Sin embargo, el mercado que prevé seguir creciendo. Preguntada Pueyo sobre el boom actual de los suplementos alimenticios y la medicina alternativa, lo considera positivo. Y es que considera que "cuanta más investigación y competencia exista, más cerca estaremos de comprender mejor el problema".

De nicho digital a marca de farmacia

El salto al gran público llegó combinando el canal online y las redes sociales. Hoy, la compañía asegura estar presente en más de 1.500 puntos de venta y haber superado las 400.000 unidades vendidas en 2025. Si el año pasado facturaron 2,5 millones de euros, para este 2026 esperan duplicar esa cifra. En paralelo, la entrada del fondo Iris Ventures en 2024 ha permitido reforzar la inversión en I+D y preparar lanzamientos como un suplemento de acción rápida, lanzado el año pasado.

Superlativa Forte, producto lanzado en 2025 que ofrece una solución con efectos más inmediatos. / Cedida

Su oferta gira en torno a dos productos principales para estrés y ansiedad —uno de uso diario y otro pensado para picos concretos— además de referencias enfocadas a síntomas asociados como digestión, piel, equilibrio hormonal o hinchazón. Aunque el público objetivo no es exclusivamente femenino, la mayoría de compradoras siguen siendo mujeres, algo que Pueyo atribuye a los hábitos de compra, cuidado y consumo de psicofármacos, pues son el grupo poblacional que más los consume. Entre 1,5 y 3 veces más, según datos del INE.

La visión de futuro de Superlativa pasa por integrar la gestión del estrés en los hábitos diarios, del mismo modo que hoy se consumen vitaminas o probióticos. Ponen el foco en la Generación Z, que, resalta, son los destinan cada vez más recursos a la prevención y al bienestar. “En definitiva, queremos acercar la fitoterapia a la gente, con rigor y transparencia”, resume Pueyo.