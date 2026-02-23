Illa defiende ante los empresarios intervenir en vivienda: "El mercado solo no solucionará el problema"

Mano tendida, pero con el cronómetro ya corriendo. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado a ERC que se avenga a negociar unos nuevos presupuestos de la Generalitat para este 2026. "Es hora de poner a Catalunya por delante de todo", ha afirmado este lunes en una nueva edición de la gala de los Premios Empresa del Año Banc Sabadell, coorganizados con EL PERIÓDICO.

El líder del Executiu ha rubricado este mismo lunes un acuerdo con patronales y sindicatos para unas nuevas cuentas públicas, que se suma a la entente que ya ató con los Comuns y a la que, a partir del próximo viernes, confía que añadan los republicanos. Por el momento, los de Oriol Junqueras han rechazado prestar sus diputados ante la falta de acuerdo a nivel estatal para recaudar y gestionar íntegramente el IRPF desde Catalunya, entre otros.

Barcelona 23/02/2026 Barcelona. Empresa del any, evento de El Periódico. Palauet Casades. Los dos premiados de emrpesarios del año. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

"¿Podemos renunciar desde Catalunya a seguir haciendo las cosas bien hechas? Yo creo que no. Catalunya necesita iniciar el trámite parlamentario de unos nuevos presupuestos", ha afirmado Illa. Este viernes está previsto que el Govern celebre un Consell Executiu extraordinario en el que aprobará el proyecto de presupuestos, que da el pistoletazo de salida al trámite parlamentario.

Illa ha alabado el buen momento macroeconómico que vive el país, con un PIB creciendo sustancialmente por encima de la media europea, una ocupación que puede asomarse este año a los cuatro millones de ocupados y unas exportaciones instaladas ya en los más de 100.000 millones de euros anuales, entre otros.

Y para prolongar ese ciclo expansivo, el president de la Generalitat considera indispensable aprobar unos nuevos presupuestos y no seguir con las actuales, heredadas del anterior Ejecutivo y cuentas prorrogadas desde 2024. "Es hora de arremangarse y comprometerse, es la hora de poner Catalunya por delante de todo. Las pymes necesitan un presupuesto", ha afirmado ante los principales líderes empresariales catalanes.

Vivienda: "Las políticas son las acertadas"

Illa ha tenido que explorar acuerdos diversos para armar la base de sus nuevos presupuestos. A falta de ERC, ya tiene el 'sí' de los Comuns. El mismo lo ha logrado mediante distintas cesiones en materia de vivienda, una de estas limitar la compra especulativa de bloques de pisos. La misma ha generado rechazo entre parte de la élite empresarial e Illa ha querido reclamar mirada larga y sacrificios compartidos.

"Las políticas son las acertadas", ha defendido el president. "Si hay cosas equivocadas, rectificaremos, pero no podemos no hacer nada. El mercado solo no solucionará el problema", ha insistido.

Illa ha advertido de que la carestía de vivienda supone un freno para el crecimiento económico y agudizará cada vez más el problema de vacantes y trabajadores cualificados que ya es a día de hoy una de las principales problemáticas. "Los trabajadores necesitan poder acceder a una vivienda” y "el sol tiene que salir para todo el mundo, es el gran valor del modelo europeo", ha afirmado.