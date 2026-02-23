Illa aprobará los presupuestos en el Govern este viernes pese a no contar con el apoyo de ERC

El president del Govern, Salvador Illa, ha anunciado que el próximo viernes 27 de febrero aprobará en un Consell Executiu extraordinario el proyecto de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2026. El líder socialista acelera así para tener en vigor unas nuevas cuentas públicas, pese a no tener atados todavía los votos suficientes para que sean aprobabas en el Parlament. Solo tiene amarrado un acuerdo con los Comuns, mientras que con ERC ni siquiera ha empezado la negociación porque Oriol Junqueras considera que no se dan las condiciones suficientes mientras el Gobierno no acceda a que Catalunya pueda recaudar el IRPF en el marco de la nueva financiación.

Catalunya no puede esperar más, hay que poner Catalunya por delante de todo Salvador Illa — President de la Generalitat

"Catalunya no puede esperar más, hay que poner Catalunya por delante de todo", ha dicho Illa, que ha recibido este lunes en Palau el apoyo explícito de patronales y sindicatos a las nuevas cuentas. Bajo la premisa unánimemente compartida entre los agentes sociales que siempre es mejor tener unas nuevas cuentas públicas, los socialistas suman una foto de unidad y ponen así presión sobre los republicanos para recabar una mayoría que haga posibles esos nuevos presupuestos. El president ha dejado claro que está dispuesto a impulsarlos aunque no tenga un pacto cerrado con los dos socios que hasta ahora han sostenido su gobierno en minoría.

El escollo del IRPF

Illa no piensa esperar más -las cuentas públicas idóneamente se debieren aprobar antes del 31 de diciembre del año previo-, por lo que con el movimiento del viernes que viene los presupuestos podrán ser llevados al Parlament e iniciar el calendario para su votación. La última vez que eso sucedió, en marzo del 2024, Pere Aragonès convocó elecciones porque el PSC votó a favor mientras que los Comuns dejaron caer las cuentas.

Así pues, pese al portazo de Oriol Junqueras a negociar las cuentas porque el Gobierno rechaza ceder la recaudación del IRPF a la Generalitat, Illa ha dado la orden de seguir adelante y asumir el riesgo sin saber si se reconducirá la situación con ERC o bien el proyecto se estrella por no lograr una mayoría suficiente. De hecho, ha enviado un mensaje nítido a la sede de la calle Calàbria cuando ha emplazado a los partidarios de que Catalunya "avance" a "no bloquear" las cuentas. Ha prometido que hay "margen" todavía para acordar.

Y es que en el Govern daban por sentado que Junqueras avalaría este pasado sábado el inicio de la negociación presupuestaria, por lo que su anuncio de que no se sentarían en la mesa tras una reunión en la Moncloa en la que se torció la situación, les cogió a contrapie. En el Executiu habían entendido que el gesto de Illa reafirmando el viernes su "compromiso total" con la hacienda catalana era la llave para impulsar las cuentas. Pero no fue así. Aún así, el president no da su brazo a torcer y, aunque el Govern siempre había dicho que esperaría a tener un pacto amarrado con los socios para aprobarlas, finalmente ha tenido que tomar otro rumbo con la incógnita de cómo responderá ahora ERC.

La rúbrica con sindicatos y patronales

Si la semana pasada Illa logró cerrar con promesas en vivienda un acuerdo con los Comuns, este lunes les ha tocado la rúbrica a los agentes sociales. El pacto hacía semanas que estaba cerrado, si bien las partes se encallaron en el redactado y durante la ausencia por motivos médicos del president se estancó el intercambio de papeles. Hasta la semana pasada, tal como avanzó EL PERIÓDICO.

De hecho, la intención del Govern era rubricar la entente con Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT ya el viernes de la semana pasada, si bien problemas de agenda entre la bancada social obligaron a retrasar hasta este lunes la firma. "No hay vuelta de hoja, Catalunya necesita presupuestos. Un país que acuerda es un país más fuerte, confiado y esperanzado", ha afirmado Illa.

El clamor de los agentes sociales ha sido unánime, todos le han reclamado a ERC que preste sus votos para renovar las cuentas públicas y al PSC que ceda en lo que deba para lubricar el acuerdo. "Basta de tacticismos", ha declarado la secretaria general de CCOO de Catalunya, Belén López. "La UGT también estamos de acuerdo con la recaudación IRPF y el concierto económico y eso no va en contra de que haya presupuestos. Mientras tanto la gente necesita políticas públicas con presupuesto", ha afirmado su homólogo de UGT, Camil Ros.

Entre las patronales, el mensaje ha sido idéntico. "Un país sin presupuestos es como una empresa sin presupuestos, no funciona. Es urgente", ha afirmado el presidente de Pimec, Antoni Cañete. "Nos pueden no gustar en materia fiscal y de vivienda, pero siempre hemos dicho que nos gusten más o menos, Catalunya necesita unos presupuestos competitivos. Nos jugamos entre 4.000 y 5.000 millones de euros", ha declarado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.

Vivienda, burocracia y políticas de empleo

El Govern promete a los agentes sociales que, si finalmente hay presupuestos, destinará al menos 900 millones de euros a políticas de vivienda -los Comuns reclamaban 1.200 millones, si bien finalmente no han logrado arrancarle a Illa esa cifra-, 3.878 millones de euros en atención primaria, al menos 550 millones de euros para el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) y una batería más de refuerzos presupuestarios para los servicios públicos. "Los mejores servicios públicos para la mejor Catalunya", ha resumido Illa.

Las patronales han valorado especialmente los esfuerzos para agilizar trámites, reducir burocracia y las ayudas a la competitividad de las empresas, mientras que los sindicatos han puesto en valor el espaldarazo a las plantillas públicas, un refuerzo de buses interurbanos y la consolidación del incremento de subsidios, como el IRSC, ya anunciados.

La costumbre de oficializar un acuerdo presupuestario con los agentes sociales la inauguró ERC, cuando gobernaba Pere Aragonès. Saliendo de la pandemia y con las instantáneas de unidad recientes entre el Gobierno y los agentes sociales para los ERTE covid, Aragonès buscó presionar entonces al PSC y a los Comuns para que le avalaran las cuentas públicas de su Govern en minoría. Hoy, con los roles cambiados, se repite la jugada.