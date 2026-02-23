Rob Surgical, uno de los primeros robots para cirugía de la UE se construye en Barcelona

El problema estaba claro: hay en el mundo 8.000 robots para realizar cirugías y todos están concentrados en los hospitales de mayor volumen. Una máquina de este tipo –generalmente, el modelo estadounidense Da Vinci– cuesta en torno a 2 millones de euros, tiene unos gastos corrientes muy elevados y requiere una alta complejidad hospitalaria. Pero, claro, sus beneficios son muy altos para el paciente, para el cirujano y para el hospital.

“Hay una demanda bestial para esta tecnología”, simplifica Carlos Vives. Él forma parte del equipo que pilota Rob Surgical, una empresa catalana que lleva años trabajando en la solución: un robot igual de bueno en lo suyo, pero más barato, modulable y, consecuentemente, fácil de transportar. Es uno de los pocos que se está desarrollando en la Unión Europea (UE); el único, remarcan sus creadores, impulsado con capital privado.

“Se trata de una solución que se puede integrar con el equipo de los hospitales, que requiere menos inversión por parte del hospital y que reduce los módulos casi al mínimo”, se explica Vives. Los aparatos de Rob Surgical son apenas robot y consola. “Es una solución itinerante, portátil”, subraya él mismo.

Vives se incorporó al proyecto por ser parte de Scranton, la firma de inversión de la familia Grifols y dueña parcial de otras conocidas compañías como Juvé y Camps. El fondo invirtió en Rob Surgical en 2019, cuando era prácticamente “un proyecto universitario” –es una 'spin-off' de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y el Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)– y la ha ido dotando de fondos desde entonces para ayudarla a crecer hasta lo que es ahora: una compañía lista para llegar a mercado con unos 50 trabajadores y a la que los premios Empresa del Año de EL PERIÓDICO y Banc Sabadell han reconocido con el galardón Empresa Industria 4.0 del 2025.

Hitos del 2025

Este año pasado marcó un antes y un después para la empresa. Para empezar, fichó a un nuevo consejero delegado de larga trayectoria en el universo ‘medtech’ [tecnología médica]. Marrio Ferradosa, el nuevo primer ejecutivo de Rob Surgical, ha hecho más de 35 años de carrera en Johnson&Johnson, por ejemplo. Esto, junto a que Vives (originalmente parte del equipo inversor) desempeñe un cargo relacionado con la estrategia corporativa y financiera de la empresa, da cuenta de que el objetivo actual es estructurar la compañía para hacerla mucho más robusta.

Además, han ampliado sus instalaciones al reservar un espacio en el DFactory, edificio propiedad del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) dedicado a la industria 4.0. Por ahora, conservan sus oficinas, áreas de i+D y fabricación en El Prat de Llobregat, pero el plan es terminar teniendo toda su infraestructura en la Zona Franca.

Momento actual

En este momento, Rob Surgical espera los últimos permisos para poder empezar a vender. Contempla dos formas de ingresos, tanto vender todo el robot al hospital, como que este tipo de centros médicos lo alquilen por un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, que operen una semana al mes con este robot. “Lo tenemos todo listo para escalar”, sostiene Vives, en relación al hecho que, una vez reciban luz verde, será tan sencillo como empezar a ensamblar y disponer de tantos robots como se precisen.

Mientras este disparo de salida llega, trabajan en nuevas versiones del robot. “Hemos trabajado muchas iteraciones para tener un modelo que funcione, este robot ya ha demostrado seguridad en distintas cirugías, principalmente en urología, así que lo que estamos trabajando antes de hacer el lanzamiento oficial a mercado es expandir su uso para cirugías ginecológicas e intervenciones de cirugía general”, explica.

“Estamos aprovechando este lapso de tiempo para reforzar, mejorar y poner nuevas capas de tecnología al sistema”, concluye. Piensa en aplicar la inteligencia artificial (IA) para que el robot mismo reconozca tejidos o mejore la tarea del facultativo con cualquier tipo de dato útil durante y después de la operación.