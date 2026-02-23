Tous, de Manresa a 40 países del mundo en tres décadas

El pasado 1 de septiembre, Tous anunció que abría su primera tienda en Berlín. Hacía mucho tiempo que esta cadena joyera no incursionaba en un mercado virgen para ellos, señal de que el plan estratégico anunciado en 2024 entraba en fase de expansión. Explicaron, al hacer pública su nueva estrategia, que los primeros pasos irían dirigidos a afianzar la transformación de marca en los países o ciudades en los que ya tenían cómoda presencia, y que sería de 2026 en adelante que empezarían a pensar en expandirse por Estados Unidos y llegar a nuevos mercados. Pero la cosa debió ir mejor de lo esperado, porque en este tiempo han inaugurado locales en Houston (Texas), Buenos aires (Argentina) o Santiago de Chile (Chile), entre otros.

Es en parte por eso –y, en parte, por la red de casi 400 comercios que ya tenían en el exterior– que EL PERIÓDICO y Banc Sabadell han seleccionado a Tous como Empresa + Internacional de 2025, en el marco de los premios Empresa del Año. Tous tiene activas unas 600 tiendas en 40 países distintos del mundo, contando ya otras aperturas recientes como las vividas en Colombia, Panamá, Perú, Polonia, República Dominicana y México.

Este último país centroamericano es, por cierto, su mercado exterior más importante. Llevan 25 años operando allí, y otros 23, en Puerto Rico, aunque la actividad de Tous en el exterior empezó al subir la persiana de sus primeras tiendas internacionales en Alemania, Japón y los Estados Unidos en 1996, hace exactamente tres décadas.

Los orígenes del oso Tous

En cualquier caso, hay razones más allá de la nueva fase de expansión internacional por las que 2025 ha sido un año clave en la historia de la empresa. Por ejemplo, el año pasado se celebró el 40 aniversario del lanzamiento del diseño del oso que tan ligado ha estado a la marca.

Las hermanas Marta, Rosa, Alba y Laura Tous en el 40 cumpleaños del oso Tous. / Cedida a El Periódico

“Era 1985 y Rosa Oriol preparaba una colección de ‘charms’ [colgantes o adornos que se cuelgan en las cadenas] cuando, en el escaparate de una juguetería en Milán, vio un oso de peluche, y decidió convertirlo en joya”, rememoraba la cadena el pasado otoño. “A su regreso al taller, trabajó con un joyero hasta que pudo reproducir su idea: un diseño sencillo, fácilmente replicable en planchas de oro y que representara el afecto de una forma universal e inusual en joyería”, proseguían, admitiendo que, pese a lanzarse otras formas en aquella misma colección, fue el oso el que causó “fervor” entre los clientes. Y el resto es historia. Aquel año, por cierto, fue también el que la empresa abrió su primera tienda fuera de su Manresa ‘natal’. O, dicho de otro modo, este año pasado ha hecho 40 que Tous empezó el camino para convertirse en lo que es hoy.

Cambios en la dirección

En el plano corporativo también ha sido un ejercicio determinante. Para empezar, a pocas semanas de terminar 2024 se supo que la familia fundadora de Tous había decidido comprar la parte del capital que durante la última década había estado en manos de un fondo de inversión. Partners Group poseía el 25% de la compañía desde 2015, y sentía que ya era hora de cerrar el ciclo y obtener retorno de su inversión. Lo habitual, llegado ese momento, es que otra firma del estilo coja el relevo, pero la familia Tous decidió recuperar ese 25% y que esta empresa con sede en Manresa volviera a ser del todo familiar. Eso sí, sin abandonar la filosofía de multinacional adquirida en este tiempo.

Nueve meses después, llegó otro giro: quien había sido su consejero delegado en los últimos 7 años, Carlos Soler-Duffo dejaba el cargo. Le ha tomado el relevo quien hasta entonces era consejera delegada de Parfois, Susana Sánchez. Y esta ejecutiva con experiencia en la gallega Dayaday, en Bimba y Lola o en Profand tiene la misión, precisamente, de acelerar la expansión internacional de Tous.