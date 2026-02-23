Damm gana el premio Empresa del Año 2025

Lo han evidenciado este mismo lunes dos informes presentados por el Govern de la Generalitat. El primero ha ratificado que Catalunya cuenta con un ecosistema de ‘startups’ cada vez más grande, robusto y con mayor exposición internacional. El segundo ha desvelado que las exportaciones agroalimentarias han aumentado un inesperado 8% en un 2025 marcado por los aranceles impuestos desde Estados Unidos. Catalunya, en definitiva, trabaja en ser marca internacional y parte de la receta pueden ser sus empresas.

Sirva de ejemplo el caso de un grupo alimentario que ha llevado una cerveza intrínsecamente catalana a 130 países del mundo, convirtiéndose en una de las mayores compañías de la comunidad. Damm cumple este 2026 siglo y medio de historia, y la celebración empieza pronto al recibir este lunes el máximo reconocimiento de los Premios Empresa del Año, medalla que le otorgan entre EL PERIÓDICO y el Banc Sabadell y que encumbra al grupo como Empresa del Año 2025.

Estos galardones han distinguido, al mismo tiempo, a Núria Cabutí, consejera delegada de Penguin Random House, como Empresaria del Año, además de a otras siete empresas catalanas por su labor social, sostenible, industrial, en materia de innovación o, por supuesto, su exposición internacional.

El presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, tras recibir el premio Empresa del Año 2025 / Manu Mitru

El presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, se ha deshecho en elogios al periódico que le entrega el premio, más en un momento –ha indicado– en que "defender el rigor, la credibilidad y la vocación de servicio público es imprescindible". El medio de comunicación y su compañía comparten, ha proseguido, el espíritu de una Barcelona "que crea, emprende, progresa y se reinventa". "Queremos seguir evolucionando sin perder nuestra esencia", ha apuntado, tras recibir el premio de manos del president de la Generalitat, Salvador Illa; los presidente y vicepresidenta de PRENSA IBÉRICA (grupo editor de EL PERIÓDICO), Javier Moll y Arantza Sarasola, y el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu. Su convicción, ha agregado, es que "lo mejor está todavía por llegar".

"Ser empresario es crear negocio y tomar decisiones en contextos difíciles como el que tenemos ahora mismo", había enfatizado antes Cabutí. "Es desarrollar una estrategia, es ejecutarla, pero también conseguir resultados sostenidos, sostenibles y de acuerdo a unos valores", ha añadido la Empresaria del Año, quien ha admitido que ha hecho suya la responsabilidad que atribuye al tejido empresarial: "Crear oportunidades y futuro".

A ambos les escuchaban una audiencia de 300 personas, entre directivos, empresarios y autoridades. Estaban el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; el conseller de Presidència, Albert Dalmau; la consellera d'Economia, Alícia Romero; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls o el Delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, entre otros.

También estaban allí directivos de PRENSA IBÉRICA y EL PERIÓDICO, como el consejero delegado del grupo, Aitor Moll; el director general de PRENSA IBÉRICA, Sergi Guillot; el director del medio, Albert Sáez; el director de PRENSA IBÉRICA en Catalunya, Fèlix Noguera o la directora general de EL PERIÓDICO, Mabel Mas.

Todos reunidos con la intención de “celebrar”, como ha subrayado Javier Moll en su discurso, “la capacidad de crear valor, de generar ocupación, de innovar, de internacionalizarse y de hacerlo con responsabilidad social, sostenibilidad y vocación inclusiva”. El presidente de PRENSA IBÉRICA ha reconocido en Catalunya una “tierra de iniciativa y emprendimiento”, una comunidad que crece un 2,7% por encima del resto del Estado y que está viendo restituido su papel como motor económico de España gracias “a la mejora del diálogo institucional y al proceso de normalización con otras administraciones”.

"El progreso económico de los territorios depende de la capacidad competitiva e innovadora de su entramado empresarial", ha afirmado, asimismo, Josep Oliu. "Los emprendedores son personas con una actitud clave para el éxito empresarial", ha resaltado, para luego reivindicar lo "importante y necesario que es que se reconozca el papel del empresario" en sociedad. Estos premios, ha rematado, persiguen un poco eso.

En este sentido, el jurado de estos galardones –en cuya organización colaboran también el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, el Port de Barcelona, Mango, Ubico, Cellnex, Veolia, Nieves o Vueling–, ha reconocido al Grup Focus como la empresa familiar del 2025; a Rob Surgical como mejor compañía del panorama Industria 4.0; a Ocean Ecostructures como Empresa + Sostenible; a Tous como Empresa + Internacional; a Openchip como Empresa + Innovadora y al Grup Sifu como mejor compañía en términos de Impacto Social Corporativo. Además, se ha elegido por votación popular a Superlativa Botanicals como mejor ‘startup’ del 2025.

“Hoy es una noche en la que llamamos a la rebelión", ha concluido el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, en relación con que "en el contexto actual, lo políticamente correcto" sea "hablar mal de las empresas". "Son uno de los puntales del Estado del bienestar europeo que defendemos con uñas y dientes contra esta ofensiva de los hombres fuertes que nos llegan desde Estados Unidos, desde China o desde Rusia", ha reivindicado. "Las empresas son números, pero sobre todo son personas: accionistas, directivos, empleados, clientes proveedores –ha terminado–. Las empresas son, sobretodo, ideas que se transforman en propósitos y que gobiernan la acción de estas personas en un objetivo compartido".