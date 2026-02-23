Premios Empresa del Año 2025: De Catalunya al mundo (para hacerlo un lugar mejor)

Nueve premios en total, y seis de ellos asociados a discursos en los que la proyección internacional es clave. Catalunya tiene cada vez más presente tanto lo importante que es jugar fuera de sus fronteras, como el enorme potencial con el que cuenta para que sus empresas se posicionen cómodamente en estos mercados extranjeros. Los primeros balances anuales de 2025 están dando estos días fe de ello, y el termómetro que son los Premios Empresa del Año que organizan EL PERIÓDICO y Banc Sabadell, también. La dan, asimismo, de una creciente consciencia social y de una innovación que cada vez es más inherente, así como de un desacomplejado arraigo a la marca Barcelona y Catalunya. Para muestra, los ganadores de 2025.

DAMM, 150 AÑOS DE TRAYECTORIA

Damm es, según el jurado de estos galardones, la empresa del año 2025. Logros no le faltan: a las puertas de celebrar su 150 aniversario, este 2026, la compañía suma 30 marcas de cerveza (además de las aguas o refrescos, entre otros) y ventas en más de 130 países. En este sentido, este grupo de más de 2.000 millones de euros de facturación anual no esconde que uno de sus grandes objetivos actuales es "consolidar y ampliar" su "proyección global, llevando la cerveza de Barcelona a nuevos mercados y consumidores". Damm quiere llevar el 'Mediterráneamente' allá donde se pueda.

El presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, tras recibir el premio Empresa del Año 2025 / Zowy Voeten / EPC

NÚRIA CABUTÍ, LIDERESA DE TODO UN IMPERIO DEL LIBRO

La Empresaria del Año es la consejera delegada de Penguin Random House Grupo Editorial, Núria Cabutí. La avalan 13 años al frente de este grupo editorial que factura más de 400 millones de euros al año en España, un tiempo en el que esta empresa posicionada como uno de los principales actores del panorama cultural en lengua española y catalana ha crecido tanto a través de la compra de sellos (Santillana Ediciones Generales, Ediciones B, Salamandra o La Campana) como de forma orgánica. Es, además de todo esto, una implicada voz en el ecosistema empresarial catalán al formar parte de la junta directiva del Cercle d'Economía, de la junta directiva de la AED o del Consejo Supervisor de Barcelona Global.

FOCUS, DEL TEATRO 'AMATEUR' A GESTIONAR 18 EMPRESAS

Grup Focus se lleva este año el título de Empresa Familiar del 2025. El jurado se ha decantado por ella por su trayectoria, sus hitos hasta la fecha, su situación actual y sus proyectos de futuro. La compañía la fundaron en 1986 (está a las puertas de su 40 aniversario) cuatro aficionados al teatro que querían profesionalizar la gestión de esta disciplina artística, y se ha acabado convirtiendo en la gestora de cuatro importantísimas salas de Barcelona (el Teatre Condal, La Villaroel, el Romea y el Goya), y está trabajando en la apertura de su propio teatro de propiedad (Génesis). Todo bajo la batuta de quienes la fundaron estas cuatro décadas atrás (Daniel Martínez, Amparo Martínez, Jordi González y Ángel Torrecillas) y de Isabel Vidal, recién ascendida como consejera delegada tras años trabajando en la casa.

Daniel Martínez, presidente de Grup Focus, recoge el premio a Mejor Empresa Familiar de 2025 en los Premios Empresa del Año / Jordi Otix / EPC

ROB SURGICAL, DEMOCRATIZAR LA CIRUGÍA ROBÓTICA

Es la empresa vencedora en la categoría 'Industria 4.0'. Lo es, porque, cuando llegue al mercado –algo que tendría que ocurrir dentro de poco– será uno de los primeros fabricantes de robots de cirugía de la Unión Europea (UE), algo que harán desde Barcelona. Rob Surgical tiene listo un robot quirúrgico más barato, flexible y fácil de llevar a todas partes que DaVinci, su extendido rival estadounidense. El hito es mayúsculo, en un momento en que la principal obsesión europea es disponer de soberanía científica y tecnológica para no depender de Estados Unidos o China. Se trata, además de una compañía en crecimiento: acaba de empezar su traslado al DFactory y estima que tendrá que incorporar a unos 150 trabajadores en los próximos cinco años.

Rob Surgical recibe el premio a mejor Empresa de Industria 4.0 en los Premios Empresa del Año 2025 / Jordi Otix / EPC

OCEAN ECOSTRUCTURES, HACIA EL MAR DE ARABIA Y CUANTOS SE PUEDA

La Empresa + Sostenible de 2025 es Ocean Ecostructures. Esta compañía es responsable de un invento que, instalado en infraestructuras marinas, consigue regenerar la vida que allí habita. De este modo, una construcción con un impacto a priori negativo se puede convertir en un generador de vida marina. La empresa con sede en Barcelona lleva unos años moviéndose más allá del Mar Mediterráneo, pero se encuentra en un momento clave, en este viaje. Ocean Ecostructures trabaja en seis proyectos que pondrá a rodar en 2026 en Arabia Saudí, donde ha abierto filial este 2025. También lo ha hecho en Portugal, donde empieza a estudiar un "modelo de expansión" que pretende "replicar en otros mercados". El objetivo es multiplicar por diez su tamaño y alcanzar los 3.000 arrecifes instalados de cara a 2027.

Mireia de Mas y Anna Lloveras, cofundadoras de Ocean Ecostructures, recogen el Premio a Empresa + Sostenible. / Jordi Otix / EPC

TOUS, VUELTA A LA CARRERA INTERNACIONAL

La cadena familiar joyera Tous es la Empresa + Internacional de 2025. Lo cierto es que este año pasado fue un ejercicio clave para una compañía que llevaba años más centrada en terminar su transformación de marca, que en expandirse internacionalmente. Pero el apetito global ha vuelto, y Tous ha subido este año la persiana de tiendas en Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Polonia o República Dominicana. Fue un ejercicio clave, no obstante, por varias otras cosas: por hacer 40 años del nacimiento del colgante en forma de 'osito' que tanto representa a la marca, por cumplir 30 años desde que decidió abrir su primer local fuera de España, por ser el primer ejercicio en que la familia Tous vuelve a tener la propiedad 100% de la compañía y por haber vivido un relevo en la dirección de la compañía tras la salida de Carlos Soler-Duffo y el aterrizaje de Susana Sánchez como nueva consejera delegada.

Rosa Tous recoge el premio a Empresa + Internacional en los Premios Empresa del Año 2025 / Jordi Otix / EPC

OPENCHIP, CHIPS 'MADE IN BARCELONA' PARA LA SOBERANÍA EUROPEA

La Empresa + Innovadora de 2025 es OpenChip. Se trata de una compañía nacida en el seno del Barcelona Supercomputing Center (BSC) que se ha propuesto diseñar chips avanzados de alto rendimiento que alimenten la inteligencia artificial (IA) y las nuevas formas de computación que se desarrollan en todas partes del mundo. Esta es, de nuevo, una de las grandes ambiciones europeas (tener más desarrollo tecnológico autóctono para dejar de depender del producto americano o asiático), así que su potencial se da por descontado. Con apenas cinco años de vida, esta compañía ya cuenta con 300 empleados, presencia en siete países de Europa y "alianzas estratégicas con socios industriales y tecnológicos".

GRUPO SIFU, UN GIGANTE DE LA INCLUSIÓN SOCIAL

El Centro Especial de Empleo (CEE) Grupo Sifu se lleva este año el galardón como mejor proyecto de Impacto Social Corporativo. Se trata de una compañía que ayuda a otras a gestionar la incorporación de nuevos perfiles a su empresa, con el foco puesto en que personas con discapacidad se incorporen al mercado laboral. Tiene 8.000 personas en nómina, de los cuales la mitad responden a este perfil. "Nuestra principal aportación es evidenciar que la excelencia empresarial no está reñida con el impacto social. Cada nuevo cliente [tienen 3.000] nos ayuda a tumbar ese estigma", sostienen. El grupo ha vivido su propio relevo generacional hace dos años, y ahora es el hijo del fundador, Albert Campabadal Blanco, quien dirige una estrategia que se ha traducido en ingresar 150 millones de euros este año pasado.

El presidente del Grup Sifu, Albert Campabadal, recibe el Premio al mejor proyecto de Impacto Social Corporativo. / Jordi Otix / EPC

SUPERLATIVA BOTANICALS, LLEVAR LA FITOTERAPIA A LA FARMACIA

Es la 'startup' del año 2025 según los Premios Empresa del Año de EL PERIÓDICO y Banc Sabadell. Lo es por votación popular, pues este es el único galardón que no elige el jurado. Superlativa Botanicals es el proyecto de la emprendedora Teresa Pueyo, que se ha propuesto llevar la fitoterapia (el uso de plantas medicinales para mejorar la salud) a las farmacias. La iniciativa nace del propio contacto de esta exgestora de fondos de inversión en Singapur con esta corriente más propia de la medicina Oriental, pero ya ha llegado a 1.500 puntos de venta, ha superado las 400.000 unidades vendidas en 2025 (vende píldoras, sobres o gotas contra el estrés, los problemas digestivos o el desequilibrio hormonal, por ejemplo) y termina el ejercicio con una facturación de 2,5 millones de euros que espera duplicar este 2026.