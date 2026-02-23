Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salvador IllaJoan LaportaEl Mencho23FTemporal Nueva YorkGregorio MoránHuelga FerrocarrilsEnfermedades sangreValenciaIAMejillones intoxicados
instagramlinkedin

Hipoteca

El precio del euríbor hoy, 23 de febrero: máxima expectación ante el próximo movimiento de los tipos de interés

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

El euríbor se estabiliza en el 2,217% y condena a subir 10 euros mensuales la cuota a las hipotecas con revisión semestral

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor?

¿Qué es el euríbor? / VÍDEO: PI STUDIO

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El euríbor hace referencia al tipo de interés al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario. Este indicador, actualizado cada mediodía, se emplea como referencia para establecer los tipos de interés en diversos productos financieros, incluyendo préstamos hipotecarios, así como créditos empresariales y productos de inversión.

Entre los efectos de esta cifra se encuentra su influencia en los costos de endeudamiento, tanto para individuos como para empresas, por lo que su constante seguimiento es esencial para inversionistas, prestamistas y prestatarios, quienes dependen de su evolución para tomar decisiones financieras informadas.

Valor del euríbor hoy, 23 de febrero

La media anual de 2025 se situó en el 2,222%, marcando un descenso de más de un punto (1,053) respecto a la media de 2024, que fue del 3,275%.

El año arrancó en enero de 2025 con un 2,525% y se despidió en diciembre en el 2,267%. En total, una diferencia de -0,258 puntos, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados, una cifra que en principio no es exagerada, pero que supuso un leve alivio para muchas hipotecas.

El índice de hoy, 23 de febrero de 2026, queda en 2,205% (+0,000%), mientras que la media del mismo mes se sitúa en 2,223% (-0,022).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

Tras varias subidas consecutivas, el euríbor inició 2026 con un leve descenso que pone fin a la tendencia alcista de los últimos meses y ofrece un alivio contenido a los hogares con hipoteca variable.

El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses que pagan los ciudadanos por sus hipotecas variables se situó en el 2,245% de media en enero.

Esto que supone una caída de 0,022 puntos respecto a diciembre y un retroceso mucho más significativo en comparación con enero de 2025, cuando se situaba en el 2,525%.

Así, es destacable el alivio que registraron los hipotecados a lo largo de todo el año pasado. Sin ir más lejos, la diferencia entre el valor medio mensual del euríbor actualmente y el registrado en el mismo mes de 2025 es de 0,184 puntos.

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

Futuro de los tipos de interés

Las opiniones divergen sobre cuántos recortes podría realizar el BCE en 2026, todo dependerá de cómo evolucionen los datos macroeconómicos y la situación económica global.

Noticias relacionadas

Sin embargo, con los tipos oficiales estabilizados en torno al 2%, los inversores descartan movimientos bruscos a corto plazo y trasladan ese escenario al euríbor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia ya consideró ilegal en 2013 pagar incentivos a los médicos por dar de alta a trabajadores
  2. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  3. La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
  4. Noelia, propietaria de una pastelería: 'Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola
  5. Sant Adrià sospecha que una empresa de pesticidas cerrada en 1986 contaminó el parque junto a las Tres Xemeneies
  6. Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
  7. La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  8. Multa de 200 euros por llevar abrigo al volante: esto dice el Código de Circulación

Mercadona contratará 200 personas para la campaña de verano en Girona

Mercadona contratará 200 personas para la campaña de verano en Girona

Juliette Binoche: "Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo"

Juliette Binoche: "Los artistas no estamos aquí para dar opiniones, sino para cambiar el mundo"

CCOO se sumará a la huelga de FGC convocada por Semaf cuando empiece el Mobile World Congress

CCOO se sumará a la huelga de FGC convocada por Semaf cuando empiece el Mobile World Congress

ERC avisa a Illa tras anunciar que presentará los presupuestos sin su apoyo: "Mejor que no lo haga"

ERC avisa a Illa tras anunciar que presentará los presupuestos sin su apoyo: "Mejor que no lo haga"

Sanseverina Lazar, de 'Aída', reaparece tras años alejada de la televisión: “Tenía miedo a que me trataran mal otra vez”

Sanseverina Lazar, de 'Aída', reaparece tras años alejada de la televisión: “Tenía miedo a que me trataran mal otra vez”

Arantxa Sánchez Vicario se rinde: firma el divorcio con Santacana tras perder una fortuna de 30 millones

Arantxa Sánchez Vicario se rinde: firma el divorcio con Santacana tras perder una fortuna de 30 millones

Si tu Start-Stop ya no funciona como al principio, tu coche podría estar intentando decirte algo

Si tu Start-Stop ya no funciona como al principio, tu coche podría estar intentando decirte algo

Directo | Alemania y Francia piden una respuesta clara y unida de UE a nuevo arancel de Trump

Directo | Alemania y Francia piden una respuesta clara y unida de UE a nuevo arancel de Trump