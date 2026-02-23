Núria Cabutí, una líder del sector editorial que fusiona creatividad, innovación y números sólidos

Toda una vida dedicada a los libros, combinando el mimo por lo tradicional con una decidida apuesta por la innovación. La CEO de Penguin Random House, Núria Cabutí, es una de las mujeres más relevantes del panorama editorial actual. La creatividad formó parte de su vida desde siempre. Su madre, bibliotecaria de profesión, sentó las bases del vínculo inquebrantable que tiene con los libros y la lectura. De su abuelo escultor y de su abuela pintora recibió un entorno marcado por la imaginación. El interés por los números, en cambio, lo construyó ella misma.

La barcelonesa Núria Cabutí (1967) equilibra con eficacia la intuición creativa y la disciplina económica en su labor editorial. Se graduó en Ciencias Económicas en la UAB. Tiene una licenciatura en Estudios Económicos en la Universidad de Oxford Brookes y es MBA por el IESE. Inició su carrera profesional en Bertelsmann en 1992 como analista financiera y, desde entonces, ha recorrido casi todos los departamentos del grupo. En 1998 fue nombrada directora de Márketing de Plaza & Janés y, tras la fusión que creó Random House Mondadori en 2001, directora de Comunicación. En 2003 asumió el puesto de directora Editorial para la división infantil y juvenil, y añadió después a sus funciones la dirección de Debolsillo. En 2010 fue nombrada CEO-Directora General de Random House Mondadori.

Desde 2013 es CEO de Penguin Random House Grupo Editorial, con operaciones en nueve países, y también forma parte del Consejo Internacional de Penguin Random House. En 2021 fue nombrada miembro del Consejo de Supervisión de Bertelsmann, así como del Group Management Committee, donde hasta esa fecha solo hombres habían conseguido esos puestos. Lidera una compañía global que opera en la intersección entre economía, cultura, tecnología y sociedad.

Además, es miembro de la junta directiva del Cercle d’Economia y forma parte de la junta directiva de la AED, miembro del Consejo Supervisor de Barcelona Global y del Consejo Asesor de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.

Núria Cabutí en la reunión anual del Cercle d’Economia 2025. / MANU MITRU

El éxito de Cabutí se basa en la certeza de que el talento necesita números sólidos para llegar lejos. Entiende la rentabilidad como una garantía para la innovación. Se marca objetivos que ejecuta con gran efectividad y quienes trabajan con ella la definen como resolutiva, apasionada, muy humana, y con una forma de liderar que combina la exigencia con la escucha activa.

Esta visión equilibrada entre gestión y creatividad también explica su confianza en el presente del sector y en el poder de la tecnología para impulsarlo, uno de los aspectos relevantes para reconocerla como Empresaria del Año 2025 en los premios que entregan EL PERIÓDICO y Banc Sabadell. Cabutí está absolutamente convencida de que el mundo editorial vive un buen momento y ve en los avances técnicos un aliado para seguir transmitiendo cultura. Prueba de ello es la inauguración en marzo de 2025 del nuevo centro logístico de la compañía en Cerdanyola del Vallès, uno de los más avanzados de Europa. La multinacional, hasta ahora ubicada entre Pallejà, Sabadell y Barcelona, ha invertido 36 millones de euros en construir en ese municipio 42.000 metros cuadrados equipados con tecnología avanzada para situarse en la vanguardia del sector. Alberga un almacén con capacidad para 20 millones de libros, donde se registra un constante ir y venir de cajas y cubetas repletas de novelas, ensayos y cómics. Un total de 24.000 “referencias vivas” que circulan casi sin descanso.

Nuevo centro distribución de la editorial Penguin Random House en Cerdanyola del Vallés. / Zowy Voeten

Conservar la singularidad

La CEO de Penguin Random House ha apostado por un modelo de negocio de arquitectura dual: máxima autonomía creativa y máxima integración operativa. A la práctica, se traduce en la capacidad de preservar la identidad editorial de cada sello, respetar sus equipos, su cultura y su relación con los autores, y mantener estructuras ágiles y especializadas en la toma de decisiones creativas.

Una estrategia que ha conseguido consolidar un grupo con sede en Barcelona, oficinas en España (Barcelona y Madrid), Portugal, Argentina, México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Estados Unidos; 1.828 empleados; 61 sellos editoriales independientes; más de 2.500 nuevos títulos al año y 53 premios Nobel entre sus autores. El volumen de negocio de Penguin Random House Grupo Editorial se situó en los 415 millones de euros en 2024, con 241 millones facturados solo en España.