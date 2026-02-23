Hasta 200 euros al mes por cada hijo: así sería la nueva ayuda universal que prepara el Gobierno

El Gobierno ha abierto la puerta a una de las reformas sociales más ambiciosas de los últimos años. Nada más ni nada menos que la creación de una prestación universal por crianza que alcanzaría los 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años. La medida figura ya en la hoja de ruta social del Ejecutivo y en documentos estratégicos aprobados por el Consejo de Ministros, pero aún no está en vigor ni existe un calendario definitivo para su aplicación.

La propuesta, defendida públicamente por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, busca reducir la elevada tasa de pobreza infantil en España, que sigue por encima de la media europea según los últimos datos oficiales. El objetivo declarado es reforzar el apoyo económico directo a las familias y aproximar el modelo español al de otros países de la UE que cuentan con asignaciones universales por hijo.

Imagen de archivo de Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. / José Luis Roca - El Periódico

Hasta 2.400 euros al año por menor

En la práctica, la ayuda supondría hasta 2.400 euros al año por menor. A diferencia de otras prestaciones, tendría carácter universal, es decir, no estaría condicionada por el nivel de renta, aunque el diseño final podría incorporar ajustes fiscales posteriores a través del IRPF para los hogares con mayores ingresos.

Todavía no está aprobada

La medida forma parte de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y ha sido incluida en los compromisos sociales del Ejecutivo. Sin embargo, no existe todavía una ley específica aprobada ni aparece recogida en unos Presupuestos Generales del Estado vigentes, por lo que a día de hoy no puede solicitarse.

Fuentes del ámbito de la Seguridad Social subrayan que cualquier nueva prestación de este alcance requiere memoria económica, desarrollo normativo y validación parlamentaria. El coste total podría ascender a varios miles de millones de euros anuales, lo que convierte su financiación en uno de los principales puntos de debate político.

Compatible con otras prestaciones

En caso de aprobarse, la ayuda sería compatible con otras prestaciones ya existentes, como el Complemento de Ayuda para la Infancia vinculado al Ingreso Mínimo Vital o determinadas ayudas autonómicas, aunque los detalles de compatibilidad dependerán del texto legal definitivo.

A día de hoy, por tanto, la prestación universal de 200 euros por hijo es una propuesta en fase política, no una ayuda activa. Su entrada en vigor dependerá de los acuerdos parlamentarios y del encaje presupuestario.

Para las familias, el anuncio abre expectativas relevantes sobre ayudas y subsidios. Para el legislador, supone un reto financiero y estructural de primer orden. El debate ya está sobre la mesa.