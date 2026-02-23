Novo Nordisk borra 34.000 millones en Bolsa tras el revés en su fármaco contra la obesidad

Las pesadillas bursátiles para el gigante farmacéutico Novo Nordisk no acaban. Los títulos del fabricante de Ozempic —en su día coronada como la compañía más valiosa de Europa—han vuelto a caer con fuerza por enésima vez este lunes. El fabricante ha vuelto a vivir un fuerte castigo con un retroceso del 16% en el parqué de Copenhague después de que el mercado conociera que su inyección de próxima generación contra la obesidad produjo una menor pérdida de peso que la de su rival, Eli Lilly. Las pérdidas en una sesión rondan los 34.000 millones de euros en capitalización bursátil, en lo que algunos analistas han vaticinado como el peor escenario para el fabricante. "Este resultado es el peor escenario [para Novo]", ha explicado Michael Shah, analista de Bloomberg Intelligence.

El nuevo fármaco de Novo Nordisk para el tratamiento contra la obesidad, CagriSema, produjo resultados menores al rival de Lilly. En concreto, una dosis estándar de CagriSema solo logró una pérdida del 20,2% tras 84 semanas de tratamiento, en comparación con el 23,6% que logró el fármaco de Lilly, Tirzepatida. Las caídas de esta sesión han dado alas a la estadounidense Eli Lilly, que avanza más de un 5% en Nueva York.

En 2024, Novo Nordisk se posicionaba entre las compañías que más lucían en el mercado europeo, entre un puñado de grandes promesas bautizadas bajo el acrónimo de las Granolas (GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP y Sanofi). Ahora, la danesa está lejos del podio. En el último año, los títulos de Novo Nordisk se han visto en caída libre y acumulan retrocesos por encima del 60%, con un valor de mercado que ahora equivale a los 17.800 millones de capitalización bursátil.

La primera vez que Novo Nordisk vivió un desplome comparable fue en 2024, tras recibir resultados desfavorables para el mismo fármaco, lo que llevó al grupo a perder un 20% en una sesión. Las caídas continuaron tras conocer los resultados de otro ensayo clínico en maozo de 2025, y la compañía vivió su peor sesión en la historia en junio del año pasado, tras lanzar un profit-warning (recorte de las previsiones de beneficios), por menores ventas de su droga, WeGovy.

El fuerte castigo inversor ha provocado grandes movimientos dentro de la cúpula del grupo danés. El consejo de Novo Nordisk destituyó a su anterior director ejecutivo a finales del año pasado y Mike Doustdar tomó el relevo con el objetivo de ayudar a la compañía a recuperar la cuota de mercado que perdió en el punto álgido del castigo.

Imitaciones de Ozempic

Además, las imitaciones de drogas exitosas como Ozempic se han visto en auge. Esto se ha producido en varios mercados clave, como India, China, Brasil o incluso Rusia. Desde 2023 y tras la salida de la danesa del mercado, varias compañías en Rusia (Geropharm, Promomed y PSK Pharma) han fabricado imitaciones del producto de pérdida de peso, una tendencia que ha preocupado a los inversores.