Las 'startups' catalanas generan ya 3.000 millones de euros de negocio y 30.000 empleos

Catalunya ganó un centenar de ‘startups’ en 2025. Se fundaron 378, pero cerraron unas 90, fueron adquiridas o salieron a bolsa otras 30 y aproximadamente 150 salieron de la clasificación por ser ya demasiado grandes. Así que Catalunya ha ganado 114 ‘startups’ en un año. No parecen demasiadas (es apenas un 5% más, en porcentaje), pero el ecosistema se frota igualmente las manos por todo lo que hay más allá de este saldo: que el negocio que generan estas ‘startups’ se ha disparado de un año a otro, y más aún lo ha hecho el número de personas contratadas. Son casi 3.000 millones de euros de facturación anual en total, un 26% más, y más de 30.000 trabajadores, un salto del 34% que evidencia que estas empresas son cada vez más importantes para la economía catalana.

"Empezamos a tener datos de importancia y peso dentro de la economía", ha resumido el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Jaume Baró, quien ha presentado el informe elaborado por Acció este lunes junto al conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Se refería a que esos 2.947 millones de euros de ingresos anuales equivalen al 0,9% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad. "Nuestras 'startups' ya no son tan 'startups', cada vez engordan más, y eso tiene muchas consecuencias positivas", ha añadido.

Entre ambos han perfilado un tejido que cuenta actualmente con 2.403 'startups', de las cuales 429 son 'scaleups', compañías que llevan tres años consecutivos incrementando más de un 20% su facturación anual o que han cerrado mínimo una ronda de inversión d más de 1 millón de euros. Son otro 5% más que el año anterior, nueva "muestra de madurez del ecosistema".

También lo es que aumente el porcentaje de empresas que ingresan más de medio millón de euros al año (de un 32% en 2022, al 52% que radiografía el informe de este año) o la tasa de compañías que tienen más de 10 empleados (del 30% en 2022, al 40% este año). Crece, asimismo, el número de sociedades que se dedican a la tecnología o ciencia puntera ('deeptech') hasta las 374 y ya hay más de 300 nacidas de investigación universitaria o procedente de centros de investigación ('spin-off').

Las primeras, ha dicho Baró, son las que tienen que ayudar a que Catalunya responda a los principales retos globales. "Entre todos tenemos que hacer que este volumen crezca", ha lanzado el secretari a una audiencia en la que estaban representadas la Mobile World Capital, Tech Barcelona, Norrsken, 4YFN, Barcelona Health Hub, Biocat, Barcelona Activa... Las segundas, las 'spin-offs', son las que permiten evaluar "como funciona el modelo de innovación del país", ha añadido Baró, aprovechando para subrayar otro hito: ser la segunda región de la Unión Europea que más de estas empresas recuenta.

Rondas de financiación

Hay aún otro indicador que da constancia de que Catalunya está haciendo avances sustanciales en ese objetivo de no ser solo un ecosistema puntero en creación de 'startups', sino también en que estas 'startups' tengan peso en la economía. La ronda de inversión media ya es de 5,6 millones de euros. En 2025 se han captado en total 1.131 millones de euros en operaciones de financiación, un volumen un 8% superior al del año previo, aunque todavía lejano a los récords de 2021 y 2022. Han influido en este crecimiento las dos rondas cienmillonarias de SpliceBio y Perk, pero, aún sin ellas, la tendencia es de crecimiento, han subrayado Baró y Sàmper.

El conseller ha enfatizado la buena noticia que es que el número de rondas de inversión cerradas haya caído menos en Catalunya que en otros 'hubs' rivales (aquí ha sido un 25%, mientras que París registra un retroceso del 39%; Madrid, del 30% y Dublín, del 29%), algo que Baró ha atribuido al músculo que está cogiendo la industria de la salud y las ciencias de la vida. "Este sector nos ayuda a amainar algunas variaciones", ha apuntado.

El de la salud es, de hecho, el sector predominante en número de empresas, seguido del de la tecnología aplicada a los viajes y al ocio, el de las finanzas, el del comercio electrónico o el de los sistemas y soluciones para empresas. En cuanto a la comparativa europea, Catalunya ni avanza ni retrocede en el listado de regiones más importantes en términos de emprendimiento: es el quinto, por detrás de París, Berlín, Estocolmo y Ámsterdam. Es el sexto polo que más rondas de financiación ha cerrado y el octavo, en volumen de dinero recibido por esta vía.