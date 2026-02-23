Moventis nombra a Jordi Castells nuevo director general y reorganiza su cúpula directiva

La división de movilidad colectiva de Moventis ha nombrado a Jordi Castells nuevo director general de la compañía, en sustitución de Juan Giménez, que pasa a desempeñar el cargo de asesor de Dirección General y del Consejo de Administración del grupo, según han informado en un comunicado. El anuncio se realizó durante la jornada anual de la empresa, el pasado viernes.

Moventis es la unidad dedicada al transporte público de pasajeros —autobuses urbanos e interurbanos, servicios discrecionales o tranvías— y también participa en proyectos como la T-Mobilitat y servicios de micromovilidad, mientras que Movento concentra el negocio de concesionarios y servicios vinculados a la automoción. La reorganización se produce en un momento de crecimiento del grupo matriz, Moventia. La compañía cerró 2024 con una facturación de 1.100 millones de euros, repartidos entre los 400 millones de Moventis y los 700 millones de la división de automoción Movento.

Etapa de expansión

Giménez cierra así una etapa de más de tres décadas vinculada al crecimiento de la compañía. Se incorporó en abril de 1991 como gerente del operador TCC (Transports Ciutat Comtal) y posteriormente asumió la dirección general de la división regular y, más adelante, la dirección general del conjunto de Moventis, en un periodo marcado por la expansión y la diversificación. Durante esos años se impulsaron hitos como el desarrollo de TCC como primer gran servicio adicional, la expansión a ciudades como Pamplona y Palma, la entrada en Montbéliard con la primera explotación en Francia o la participación en Lisboa.

El director general saliente de Moventis, Juan Giménez. / Moventis

El relevo lo asume Jordi Castells (Barcelona, 1985), ingeniero de Caminos e ingeniero industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya y con un Executive MBA por IESE Business School. Vinculado a la compañía desde 2009, ha ocupado distintos cargos en operaciones, desarrollo de negocio y dirección general en empresas del grupo, además de impulsar iniciativas internas relacionadas con innovación y tecnología.

Vida ligada a la firma

Una parte relevante de su trayectoria está ligada a la expansión internacional de la empresa, especialmente al proyecto en Arabia Saudí, donde Moventis cuenta con tres grandes operaciones. Castells continuará liderando este mercado. “Asumo esta responsabilidad con un profundo sentido de continuidad y, al mismo tiempo, con la ambición de seguir acelerando la transformación del grupo. Nuestro reto es crecer con excelencia operativa, innovación y foco en el cliente, consolidando nuestra posición en los mercados donde ya somos referencia y desarrollando nuevas oportunidades en movilidad, turismo y tecnología”, ha asegurado el recién nombrado directivo.

Un autobús de la compañía Moventis, que pertenece a Moventia, estacionado en Barcelona. / Moventia

En el marco del relevo, el directivo ha subrayado el papel del equipo en la evolución del grupo. “He tenido la suerte de vivir todas las etapas de crecimiento de Moventis: desde un grupo con pocos trabajadores hasta la organización sólida y diversificada que somos hoy. Nada de esto se entiende sin las personas y equipos que, durante décadas, han hecho posible ganar, renovar y consolidar servicios en escenarios de máxima exigencia”, ha insistido.

Más relevos

El relevo en la dirección general se acompaña de cambios en la estructura directiva. Ian Livesey, incorporado a la empresa en 2025 procedente de TUI, pasará a dirigir las divisiones B2B y B2C, asumiendo las funciones que hasta ahora desempeñaba Castells. Con más de tres décadas de trayectoria en el sector turístico, ha trabajado en áreas vinculadas al crecimiento, la innovación, la operación internacional, las alianzas estratégicas y la gestión de negocios de transporte.

En esta misma área, la compañía incorpora a Josep Prat como director de agencias, un puesto de nueva creación orientado a consolidar los negocios actuales y definir la estrategia de crecimiento a medio plazo. Prat acumula más de 26 años de experiencia en el grupo turístico TUI y ha ocupado cargos directivos con responsabilidades sobre zonas como Costa Brava, Costa Daurada y Andorra, además de la división operativa de Intercruises en Catalunya.

Centro logístico del grupo Moventis en Sabadell (Barcelona). / EP

Asimismo, Víctor Martí Pierre (cuarta generación de la familia fundadora incorporada a la empresa) asume la dirección financiera de Moventis, manteniendo también su responsabilidad actual como responsable de Administración y Finanzas en Arabia Saudí y la gestión de la participación en T-Mobilitat. Martí Pierre contaba con experiencia previa en CaixaBank y KPMG en operaciones de M&A, financiación estructurada, LBO, reestructuración de deuda y procesos de due diligence.

La estructura se completa con la continuidad de Ramon Palau como country manager en España (división regular), Gregory Carmona en Francia (división regular), Jorge Azevedo en Portugal (división regular), Elena Aguarta al frente de regulatory affairs, Júlia Farré como directora de desarrollo de negocio y Sandra Llunell como directora de customer experience.

Cambios en las gerencias territoriales

De forma paralela, la compañía introduce modificaciones en distintas gerencias territoriales. En Girona-Costa Brava, Christian Busquets asume la gerencia de Moventis Sarfa tras la jubilación de Enric Gimeno. Hasta ahora era director de explotación de la operadora y toma la gestión tras dos años de transición con el anterior responsable.

Concesionario de coches de Movento, de la empresa madre Moventia. / Moventia

En el área de Maresme y Vallès, Enric Fauste, hasta ahora gerente de Moventis Sarbus, suma también la gerencia de Moventis Casas, relevando a Borja Trapote y combinando ambas responsabilidades. Fauste acumula 30 años de trayectoria en el grupo, al que se incorporó en 1996 en la división de automoción.

Por su parte, Trapote pasa a liderar la gerencia de Moventis Llobregat en un momento de consolidación para la operadora, que desde abril de 2024 gestiona el contrato de bus metropolitano del Àrea Metropolitana de Barcelona en L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat y otros municipios conectados con la red metropolitana. Finalmente, Júlia Gilavert continuará como gerente de Moventis Illes y asumirá además nuevas funciones de apoyo en la puesta en marcha de nuevas concesiones.