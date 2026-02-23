Empleo
Mercadona contratará 200 personas para la campaña de verano en Girona
Mercadona contratará 150 personas para la campaña de verano en Tarragona
EP
Mercadona ha iniciado este mes de febrero el proceso de selección para reforzar a su equipo de cara a la campaña de verano en las comarcas de Girona e incorporar a 200 personas, informa este lunes en un comunicado.
La empresa busca cubrir vacantes entre junio y septiembre en sus supermercados ubicados en los municipios de Blanes, Castell-Platja d'Aro, Castelló d'Empúries, Cassà de la Selva, L'Escala, La Bisbal de l'Empordà, Lloret de Mar, Palafrugell, Palamós, Roses y Sant Feliu de Guíxols.
Ofertas de empleo
Las ofertas de trabajo ya están disponibles en el sitio web y en ellas se describen las condiciones del puesto de trabajo como un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada completa.
También destaca la formación específica que reciben las nuevas incorporaciones en la plantilla desde el primer día, lo que permite desarrollar sus funciones "con eficacia y seguridad sin necesidad de experiencia previa", explica la cadena.
Mercadona entrega los horarios con antelación, concretamente el día 20 de cada mes, y facilita el disfrute de la jornada 5+2, que permite trabajar cinco días y descansar dos, con turnos rotativos de mañana y tarde y sin jornadas partidas.
