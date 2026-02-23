Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salvador IllaJoan LaportaEl Mencho23FTemporal Nueva YorkGregorio MoránHuelga FerrocarrilsEnfermedades sangreValenciaIAMejillones intoxicadosDesayunos famosos
instagramlinkedin

Empleo

Mercadona contratará 200 personas para la campaña de verano en Girona

Mercadona contratará 150 personas para la campaña de verano en Tarragona

Trabajador de Mercadona

Trabajador de Mercadona / MERCADONA

EP

GIRONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mercadona ha iniciado este mes de febrero el proceso de selección para reforzar a su equipo de cara a la campaña de verano en las comarcas de Girona e incorporar a 200 personas, informa este lunes en un comunicado.

La empresa busca cubrir vacantes entre junio y septiembre en sus supermercados ubicados en los municipios de Blanes, Castell-Platja d'Aro, Castelló d'Empúries, Cassà de la Selva, L'Escala, La Bisbal de l'Empordà, Lloret de Mar, Palafrugell, Palamós, Roses y Sant Feliu de Guíxols.

Archivo - Una trabajadora de Mercadona

Archivo - Una trabajadora de Mercadona / MERCADONA - Archivo

Ofertas de empleo

Las ofertas de trabajo ya están disponibles en el sitio web y en ellas se describen las condiciones del puesto de trabajo como un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada completa.

También destaca la formación específica que reciben las nuevas incorporaciones en la plantilla desde el primer día, lo que permite desarrollar sus funciones "con eficacia y seguridad sin necesidad de experiencia previa", explica la cadena.

Noticias relacionadas

Mercadona entrega los horarios con antelación, concretamente el día 20 de cada mes, y facilita el disfrute de la jornada 5+2, que permite trabajar cinco días y descansar dos, con turnos rotativos de mañana y tarde y sin jornadas partidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justicia ya consideró ilegal en 2013 pagar incentivos a los médicos por dar de alta a trabajadores
  2. Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania
  3. La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
  4. Noelia, propietaria de una pastelería: 'Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola
  5. Sant Adrià sospecha que una empresa de pesticidas cerrada en 1986 contaminó el parque junto a las Tres Xemeneies
  6. Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
  7. La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  8. Multa de 200 euros por llevar abrigo al volante: esto dice el Código de Circulación

Elena Rivera, en contra del regreso de 'Cuéntame': "Es cargarte el legado de la serie"

Elena Rivera, en contra del regreso de 'Cuéntame': "Es cargarte el legado de la serie"

La UEFA suspende preventivamente a Prestianni por su incidente con Vinícius

La UEFA suspende preventivamente a Prestianni por su incidente con Vinícius

Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés

Última hora del caso Epstein, en directo: comunicado del rey Carlos III y reacciones al arresto de su hermano Andrés

Policías y guardias civiles piden la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior

La industria catalana del 'delicatessen' resiste a los aranceles de Trump y se convierte en potencia exportadora

La industria catalana del 'delicatessen' resiste a los aranceles de Trump y se convierte en potencia exportadora

Australia añade presión al Reino Unido para excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria tras su detención por sus vínculos con Epstein

Australia añade presión al Reino Unido para excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria tras su detención por sus vínculos con Epstein

DIRECTO TRUMP | Bruselas opta por esperar a recibir "aclaraciones" de Washington sobre los aranceles antes de decidir respuesta

DIRECTO TRUMP | Bruselas opta por esperar a recibir "aclaraciones" de Washington sobre los aranceles antes de decidir respuesta

DIRECTO UCRANIA | Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial

DIRECTO UCRANIA | Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial